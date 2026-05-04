Laat de oplader van je iPhone nóóit in het stopcontact zitten (voor dit gevaar)

Het is vaak een gewoonte om de stekker uit de iPhone te halen, maar de oplader in het stopcontact te laten zitten. Hierom moet je dat niet doen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er zijn meerdere redenen waarom je de oplader van je iPhone na het opladen maar beter uit het stopcontact kunt halen. Om te beginnen blijft een oplader ook zonder aangesloten iPhone nog energie verbruiken. Dat heet ook wel ‘stand-byverbruik’. Gelukkig gaat het om kleine hoeveelheden, maar als je in huis meerdere opladers permanent in stopcontacten hebt zitten, kan dat op jaarbasis toch best oplopen.

Verder kan het laten zitten van een oplader op termijn invloed hebben op de levensduur van de elektronica aan de binnenkant. Dat komt doordat een oplader in een stopcontact eigenlijk altijd aan staat. Het leidt niet heel snel daadwerkelijk tot problemen, maar het is altijd beter om geen risico te nemen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er is ook een gevaar

De belangrijkste reden om een oplader na gebruik niet in het stopcontact te laten zitten, is veiligheid. Opladers kunnen namelijk best warm worden, zelfs als er geen iPhone of ander apparaat op is aangesloten. Bij goede, moderne opladers is dat risico niet zo heel groot, maar bij goedkope of beschadigde exemplaren kan het wel degelijk misgaan.

In het ergste geval kan oververhitting namelijk leiden tot brandgevaar. Vooral opladers van mindere kwaliteit zijn hier gevoelig voor. Er zijn intussen genoeg praktijkvoorbeelden om het risico hiervan aan te tonen.

Gelukkig is het heel eenvoudig om dit gevaar te voorkomen. Je hoeft alleen maar de oplader uit het stopcontact te halen wanneer je klaar bent met opladen. Vind je het stopcontact een fijne plek om je oplader te bewaren? Kies dan voor een stopcontactschakelaar. Je kunt de oplader dan gewoon laten zitten en met een druk op de knop de stroom uitschakelen.