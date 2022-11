Apple TV 4K: bug in tvOS 16.1 halveert je opslag

Heb je problemen met de opslagcapaciteit van je Apple TV 4K? Dat is goed mogelijk, want een bug in tvOS 16.1 halveert de opslagruimte.

Apple TV 4K 2022

De derde generatie Apple TV 4K is voor het eerst beschikbaar in twee uitvoeringen. Het eerste model heeft 64GB opslagruimte en kost 169 euro. Als je twintig euro meer betaalt, heb je een Apple TV 4K 2022 met ethernetaansluiting en twee keer zoveel opslag (128GB). Daarmee is de nieuwe Apple TV 4K dus een stuk goedkoper dan zijn voorganger.

Bug: opslagruimte gehalveerd

De dubbele opslagruimte met de ethernetaansluiting is de extra twintig euro absoluut waard. Er is echter een probleem bij de 128GB-versie van de Apple TV 4K 2022, want een bug zorgt ervoor dat je maar de helft van je opslagruimte kan gebruiken.

In de praktijk betekent dit dat je door de bug alleen de eerste 64GB van je Apple TV 4K kan gebruiken, maar dat je daarna de melding krijgt dat je opslagruimte al vol zit. Hierdoor kan je de overige 64GB dus niet benutten. Dit blijkt een bug te zijn in tvOS 16.1, die ook in de nieuwe bètaversie van tvOS 16.2 nog niet is opgelost.

Zo ontwijk je deze vervelende bug

Heb je last van deze vervelende bug? Er is een manier om het probleem te vermijden. Hiervoor moet je in ieder geval minder dan 64GB in gebruik hebben, want zodra je over deze limiet zit krijg je te maken met de bug. Zo kan je zien hoeveel opslagruimte er nog vrij is op je Apple TV:

Open ‘Instellingen’; Tik op ‘Algemeen’; Ga naar ‘Beheer opslag’.

Zodra je minder dan 64GB opslagruimte beschikbaar hebt, kan je kiezen welke apps je wilt downloaden. Als je al die apps achter elkaar aantikt om te downloaden, komen de apps in een wachtrij te staan. Ze worden dan automatisch één voor één geïnstalleerd. Op deze manier worden de apps wel gedownload, ook als ze samen meer dan 64GB in beslag nemen.

Apple TV 4K kopen?

Een vervelend probleem dus, maar we verwachten dat Apple deze bug in de definitieve versie van tvOS 16.2 nog voor de feestdagen heeft verholpen. Ben je van plan om de Apple TV 4K derde generatie voor kerst te kopen? Check dan de actuele prijzen in onze prijsvergelijker!

Lees hier alles over