Beats Studio Pro: dit zijn de eerste reviews

Heb je geen zin meer om te wachten op de volgende AirPods Max? Dan hebben we een goed alternatief: de Beats Studio Pro, en dit zijn de eerste reviews!

Beats Studio Pro: de eerste reviews

De AirPods Max 2 laten veel te lang op zich wachten. Wil je nu een nieuwe koptelefoon mét ondersteuning voor Spatial Audio en andere features die de koptelefoon van Apple ook heeft? Dan is de Beats Studio Pro misschien wel iets voor jou. Ook voor Android-liefhebbers is deze koptelefoon overigens een prima keuze. Dit zeggen de eerste reviews over de Beats Studio Pro!

The Verge

De Beats Studio Pro vallen in de smaak bij The Verge. Het geluid en de actieve ruisonderdrukking vinden ze beter dan de voorganger, de Studio 3. De transparantiemodus werkt eveneens prima en is uitstekend. Een ander pluspunt is de lossless USB-C audio en ondersteuning voor zowel iOS als Android.

Ze hadden ook een paar negatieven punten. Het design van de koptelefoon is al té lang hetzelfde. De koptelefoon voelt een beetje goedkoop aan en de zachte oorkussentjes kun je niet vervangen.

Lees meer: Beats Studio Pro-review op The Verge

CNET

De Beats Studio Pro is een prima koptelefoon en het is een goede upgrade wanneer je de Studio 3 Wireless hebt. Ook al ziet hij er weer vrijwel hetzelfde uit. De ruisonderdrukking is goed en gesprekken zijn goed te volgen.

Het is wel jammer dat de koptelefoon een paar functies mist. Zo heeft hij geen oordetectie, waarmee de muziek niet automatisch stopt als je de koptelefoon afzet. Ook vonden ze de prijs wat aan de hoge kant, zeker dat concurrenten zoals de Sony WH-1000XM5 nu voor dezelfde prijs (of goedkoper) te krijgen zijn.

Lees meer: Beats Studio Pro-review op CNET

Engadget

Bij Engadget zijn ze vooral te spreken over de verbeteringen die je níét ziet. Vooral de verbeterde actieve ruisonderdrukking en geluidskwaliteit zijn een groot pluspunt. Ook vinden ze de betere Spatial Audio, gesprekskwaliteit en de toevoeging van USB-C audio een vermelding waard.

Ze vinden de Beats Studio Pro nog steeds niet goedkoop, maar met al deze functies kan hij nu beter concurreren met vergelijkbare koptelefoons, zoals Sony en Bose. Daarnaast zat de koptelefoon niet zo lekker als de concurrenten en is het jammer dat de Beats niet automatisch pauzeert als je ze af zet.

Lees meer: Beats Studio Pro-review op Engadget

Beats Studio Pro in het kort

De Beats Studio Pro is een over-ear koptelefoon met noise cancelling en heeft onder andere een usb-c-aansluiting om op te laden (en lossless audio te luisteren), verbeterde microfoons en geoptimaliseerde geluidsprofielen.

Hij is compatibel met Apple en Android. Functies als Apple’s ‘Zoek mijn’ en ‘Spatial Audio’ behoren allemaal tot zijn vaardigheden. Ook heeft hij Android-compatibele features zoals Fast Pair en Find My Device.

Leuk nieuws voor enthousiastelingen: de Studio Pro-koptelefoon heeft ook nog een traditionele 3,5 mm-koptelefoonaansluiting. De Beats Studio Pro kosten 399,95 euro.

