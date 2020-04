ArtikelSiri round-up: dit verwachten wij van Apple in 2030

Tussen 2010 en 2020 is Apple voorgoed veranderd, maar hoe ziet het bedrijf er in 2030 uit? De afgelopen weken hebben we onze fantasie hierop losgelaten. In dit overzicht lees je al onze verwachtingen van Apple in 2030.



Sinds kort hebben we een nieuwe rubriek op iPhoned: ArtikelSiri’s. Dit zijn artikelreeksen die allemaal hetzelfde onderwerp behandelen, in dit geval Apple in 2030. In 2020 zijn we begonnen aan een nieuw decennium, wat ons een goed excuus geeft om in onze glazen bol te kijken.

Verschillende iPhoned-redacteuren gaven de afgelopen weken hun kijk hierop met verschillende thema’s, waardoor ieder onderwerp van verschillende kanten belicht werd. Niet alles kunnen lezen? Geen probleem. We zetten de highlights voor je op een rijtje.

1. De iPhone in 2030

Het grote verschil tussen de iPhone 4 uit 2010 en de iPhone 11 Pro van nu, laat zien dat we niet bescheiden hoeven te zijn met onze verwachtingen voor de iPhone in 2030. We voorspellen dat de schermranden haast onzichtbaar zijn en dat de notch dan al jaren is verdwenen.

Veilig ontgrendelen gebeurt dankzij de ultrasone vingerafdrukscanner onder het scherm, zodat het niet uitmaakt waar je het toestel aanraakt. Het toestel zal nog dunner worden, met een accu die het met gemak een week volhoudt.

Een grote opslagcapaciteit is dan ook niet meer nodig, omdat alles dankzij 5G razendsnel via de cloud gebeurt. Grafisch indrukwekkende games die je vroeger enkel op spelcomputers speelde kun je nu probleemloos op je iPhone spelen. Hoe dan ook, de iPhone zal ondanks alle nieuwe producten die er omheen verschijnen nog steeds hét persoonlijke centrum van jouw digitale wereld vormen.

2. Augmented reality in 2030

Voor Apple wordt de iPhone naar verwachting wel minder belangrijk, en zal de focus misschien meer bij augmented reality liggen. Op dit moment lijkt het nog vaak alsof deze elementen bovenop de realiteit worden geplakt, maar daar gaat verandering in komen. De technologie is in één jaar al zo sterk verbeterd, dat virtuele elementen daadwerkelijk interactie lijken te hebben met de wereld.

Zodra deze technologie vaker en makkelijker te implementeren is, kan het ook voor praktische zaken goed gebruikt worden. Een vroeg voorbeeld daarvan is navigatie. In plaats van een kaartje op je telefoon interpreteren, zie je straks een digitale pijl in de echte wereld.

Bovendien werkt Apple al aan een eigen augmented reality-bril. Hiermee worden digitale elementen via de glazen van de bril in de wereld geplaatst. Zo kun je bijvoorbeeld informatie over locaties of objecten zien als je ernaar kijkt.

3. Smart homes in 2030

Op het vlak van smart homes valt nog veel te winnen, en Apple lijkt zich daar ook steeds meer bewust van te worden. Momenteel heeft HomeKit compatibiliteit met zo’n 450 apparaten, maar dat is slechts een fractie van ondersteunde apparaten voor Google Assistent en Amazon.

Siri-ondersteuning kan bijvoorbeeld worden uitgebreid, zodat deze ook voor veel HomeKit-apparaten te gebruiken is. In de komende tien jaar is het dan ook te verwachten dat Apple meer producten gaat toevoegen.

Denk hier bijvoorbeeld aan een koffiezetapparaat dat je vanaf je iPhone kan bedienen, of gordijnen die automatisch opengaan als je ‘s ochtends in de huiskamer komt. Ook zal het instellen van smart home-apparaten een stuk makkelijker gaan door een open standaard. Dat sluit bovendien goed aan bij het instellen van scènes. Dit is al mogelijk, maar zal alleen maar een grotere rol gaan spelen in de smart home van de toekomst.

4. De iPad in 2030

iPadOS zorgt er inmiddels voor dat multitasken veel makkelijker gaat op de tablet. Je kan zelfs een externe monitor aansluiten en met iPadOS 13.4 werd ook ondersteuning voor trackpads toegevoegd. Daarmee groeit de tablet steeds meer richting de Mac(Book), en we verwachten dat Apple met toekomstige updates nieuwe functies blijft toevoegen om de iPad veelzijdiger te maken voor professioneel gebruik.

Toch denken we niet dat de iPad de Apple-laptop uiteindelijk compleet vervangt. De iPad blijf een ideaal apparaat om te lezen en media te consumeren, maar wordt de komende jaren steeds meer een apparaat dat tegelijk als laptop dient.

Qua design denken we aan dunnere schermranden en van binnen zal het apparaat ook meer op AR gefocust zijn. Een opvouwbare iPad behoort hierbij ook nog tot de mogelijkheden, maar Apple kennende zal het bedrijf eerst de kat uit de boom kijken voordat dit wordt geïntroduceerd.

5. De Apple Watch in 2030

Pas zes jaar geleden kwam de eerste Apple Watch op de markt, maar hij is nu al niet meer weg te denken. Qua design zien we door de jaren heen een wat rechthoekige kast met afgeronde hoeken en ook het bekende draaiwieltje zien we steeds terugkomen. Het besturingssysteem van de smartwatch richt zich steeds meer op gezondheid, en dat zal de komende jaren nog uitgebreider worden.

Daarbij gaat 5G-ondersteuning ook zeker een rol spelen, zodat je altijd en overal online en bereikbaar bent via je Apple Watch. Qua design zullen er waarschijnlijk maar kleine veranderingen worden doorgevoerd. Maar als andere smartwatch-fabrikanten andere vormfactoren gaan gebruiken, dan zou Apple best wel eens kunnen volgen. Het bedrijf brengt dan zeker iets uit wat perfect bij 2030 past.

