In 2020 zijn we begonnen aan een nieuw decennium, wat ons een geweldig excuus geeft om in onze glazen bol te kijken. Tussen 2010 en 2020 is Apple voorgoed veranderd, maar hoe ziet het bedrijf er in 2030 uit? Dit is hoe de Apple Watch er tegen die tijd uit kan zien.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuw op iPhoned: ArtikelSiri’s

We hebben een nieuwe rubriek op iPhoned: ArtikelSiri’s. Dit zijn artikelreeksen die allemaal hetzelfde onderwerp behandelen, in dit geval Apple in 2030. Verschillende iPhoned-redacteuren geven hun kijk op ieder thema, waardoor ieder onderwerp van verschillende kanten belicht wordt.

Apple Watch in 2030: een blik op je pols

De Apple Watch werd minder dan tien jaar geleden gepresenteerd. In september 2014 koos Apple er namelijk voor om hun eerste slimme horloge te presenteren, samen met de iPhone 6 en iPhone 6 Plus. Het horloge kopen in Nederland kon echter pas in juli 2015 voor de adviesprijs van 369 euro.

Apple kwam al direct met drie varianten, want naast de standaardvariant had je ook keuze uit de Apple Watch Sport en veel duurdere Watch Edition-modellen. Vanaf 2016 werd elk jaar een nieuwe generatie van de Apple Watch aangekondigd. Inmiddels zijn we aanbeland bij de Apple Watch Series 5, met een vanafprijs van 449 euro.

Wat is er al jaren hetzelfde aan de Apple Watch?

We zien verschillende gelijkenissen met de eerste smartwatch van Apple en die van de vijfde generatie, maar ook duidelijke verschillen. Qua design zien we al jaren een wat rechthoekige kast met afgeronde hoeken en ook het bekende draaiwieltje zien we steeds terugkomen. Met deze Digital Crown kun je door menu’s en instellingen scrollen of bepaalde handelingen selecteren.

Het scherm is aanraakgevoelig en dankzij ‘force touch’ kun je zo verschillende functies oproepen. De Apple Watch heeft zo namelijk door of je snel tikt of even op het scherm drukt.

We zien als besturingssysteem het bekende watchOS, wat in de loop van de jaren is voorzien van vele updates. Naast het touchscreen en het digitale kroonwiel kun je de Apple Watch ook via je stem besturen. De bekende spraakassistent Siri is namelijk ook geïntegreerd met het horloge.

Verbeteringen in de afgelopen jaren

In de afgelopen jaren zagen we logischerwijs ook allerlei vernieuwingen bij de Apple Watch. Zo verbond je de eerste Apple Watch met je smartphone via bluetooth om zo gebruik te kunnen maken van gps, maar vanaf de tweede generatie is dit ingebouwd. Daarnaast werd waterbestendigheid tot 50 meter toegevoegd en de helderheid van het beeldscherm een stuk hoger.

De upgrade van de Series 3 was misschien wel de kleinste ooit voor het slimme horloge van Apple. Zo kwam er ook een variant op de markt met 4G-ondersteuning en werd er een hoogtemeter ingebouwd.

De Apple Series 4 bracht meer vernieuwing. Apple stapte namelijk af van de maatvoering die ze al in 2014 introduceerden. De maten van de horlogekasten van 38 en 42 millimeter werden vergroot naar respectievelijk 40 en 44 millimeter. Daarbij werd ook het scherm zelf wat afgerond. Tot slot werd het mogelijk om een hartfilmpje te maken.

Op 10 september 2019 werd de vijfde generatie van de Apple Watch aangekondigd. Die varianten beschikken over een always-on-display. Dat staat dus altijd aan en geeft jou zo wat basisinformatie zoals de tijd of gemiste notificaties. Ook bevat de Apple Watch vanaf die versie een ingebouwd kompas.

De Apple Watch van 2030

Het polshorloge zoals we dat tegenwoordig kennen bestaat al honderden jaren. Ook in 2030 zullen we vast en zeker nog een horloges dragen zoals we gewend zijn. Of dat ook betekent dat over tien jaar iedereen met een smartwatch loopt, is lastig om te beantwoorden.

Nog meer gericht op gezondheid

Het bedrijf van Tim Cook richt zich bij de Apple Watch en watchOS de afgelopen generaties steeds meer op gezondheid. Dat noemden we onder al in onze reviews van watchOS 5 en de Apple Watch Series 4. Ook bij nieuwere versies van dit besturingssysteem en het slimme horloge van Apple zien we het bedrijf hierop voortborduren.

Functies zoals een ingebouwde Decibelmeter, het kunnen maken van hartfilmpjes of het kunnen bijhouden van de menstruatie-cyclus of slaap hebben allemaal te maken met gezondheid. Daarnaast zien we steeds meer functies om work-outs, sport en beweging nog beter bij te houden met een Watch.

Dat zal over tien jaar alleen maar grootser zijn. Zo verwachten we in de aankomende Series 6 onder andere dat het zuurstofgehalte van het bloed gemeten kan worden. Dit voor betere inzichten over je raadt het al: gezondheid. Daarbij gaat 5G-ondersteuning ook zeker een rol spelen, zodat je altijd en overal online en bereikbaar bent via je Apple Watch.

Design: veilig of vernieuwend?

Hoeveel gaat veranderen aan bijvoorbeeld het design is onzeker. Zo kunnen we aankomende jaren kleine wijzigingen zien zoals voorheen. Misschien is de Apple Watch van 2030 wel een grote flexibele armband, die geheel bestaat uit scherm met allerlei sensoren. Of Apple zoiets aan zou durven als eerste fabrikant, is nog de vraag.

Waar ze jaren de leider waren op het gebied van ontwikkeling en design, is dat heden ten dagen niet altijd meer het geval. Als andere fabrikanten van slimme horloges andere vormfactoren gaan gebruiken, dan zou Apple best eens kunnen volgen. Het bedrijf kennende verschijnt er dan iets wat perfect bij 2030 past.

Voor nu sluiten we dus af met: “Hi Siri! Zet alvast een timer voor 2030” en dan zien we over tien jaar wel wat de tijd precies gebracht heeft.

Meer ArtikelSiri’s op iPhoned

De afgelopen hebben ook andere iPhoned-redacteuren hun glazen bol afgepoetst om te zien hoe specifieke producten en diensten van Apple er over tien jaar uitzien. Hieronder check je een overzicht met de andere ArtikelSiri’s die tot nu toe zijn verschenen op iPhoned.

Hoe denk jij dat de wearables van Apple eruit zien in 2030? Laat van je horen in een reactie onder dit artikel. En heb jij een suggestie voor een toekomstig thema? Laat het aan ons weten in een reactie onder dit artikel, of stuur je suggestie naar redactie@bigspark.com.