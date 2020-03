In 2020 zijn we begonnen aan een nieuw decennium, wat ons een geweldig excuus geeft om in onze glazen bol te kijken. Tussen 2010 en 2020 is Apple voorgoed veranderd, maar hoe ziet het bedrijf er in 2030 uit? Op het gebied van HomeKit zal Apple flinke sprongen hebben gemaakt. Dit is hoe slim jouw huis in de toekomst is.



Nieuw op iPhoned: ArtikelSiri’s

Voortaan kom je een nieuwe rubriek tegen op iPhoned: ArtikelSiri’s. Dit zijn artikelreeksen die allemaal hetzelfde onderwerp behandelen, in dit geval Apple in 2030. Verschillende iPhoned-redacteuren geven hun kijk op ieder thema, waardoor ieder onderwerp van verschillende kanten wordt belicht.

Apple in 2030: smart homes in de toekomst

Eerst kijken we even terug naar de periode van 2010 tot nu. De afgelopen tien jaar begon het begrip smart home steeds meer zijn intrede te maken. Apple HomeKit werd in 2014 voor het eerst geïntroduceerd, tegelijk met iOS 8.

Alle losse HomeKit-apparaten werden uiteindelijk gebundeld in de Woning-app van HomeKit. Deze kwam pas twee jaar later in iOS 10 beschikbaar. Echter leek de smart home pas vorig jaar echt aan een opkomst begonnen te zijn. En dat belooft veel voor de toekomst.

Smart homes worden steeds meer een begrip, maar zijn nog lang niet ‘normaal’. Veel techbedrijven hebben al meerdere smart home-producten, en er komen steeds meer bij. Naast Apple zijn dat onder meer Amazon, Google, Ikea, Signify (van Philips Hue) en Samsungs Smart Things-platform.

Smart homes van nu

Inmiddels heeft Apple HomeKit compatibiliteit met zo’n 450 apparaten. Hieronder valt bijvoorbeeld de HomePod, maar ook verschillende slimme deurbellen, thermostaten, en bewakingscamera’s worden ondersteund door het platform.

Dat is echter niet te vergelijken met het aantal apparaten dat bijvoorbeeld de Google Assistent ondersteunt, wat oploopt tot zo’n 10.000 apparaten. Amazon ondersteunt zelfs 85.000 apparaten. Voor 450 apparaten is er dus wel HomeKit-ondersteuning, maar Apple heeft nog geen eigen Smart Home-apparaten gemaakt.

Op dit vlak valt dus nog veel te winnen, en Apple lijkt zich daar ook steeds meer bewust van te worden. Volgens verschillende geruchten is het bedrijf uit Cupertino bezig met het oprichten van een nieuw team, dat zich richt op het maken van nieuwe smart home-software en -accessoires.

Ook moet het aantrekkelijker worden voor bedrijven om HomeKit-ondersteuning aan hun producten toe te voegen. Dit kan bijvoorbeeld door Siri-ondersteuning uit te breiden, zodat de spraakassistent ook voor veel HomeKit-apparaten te gebruiken is.

Verwachte ontwikkelingen

In de komende tien jaar is het dan ook te verwachten dat Apple meer producten gaat toevoegen. Denk hier bijvoorbeeld aan een koffiezetapparaat dat je vanaf je iPhone kan bedienen, of gordijnen die automatisch opengaan als je ‘s ochtends in de huiskamer komt.

Dat sluit ook goed aan bij het instellen van scènes. Dit is al mogelijk, maar zal alleen maar een grotere rol gaan spelen in de smart home van de toekomst. Momenteel zijn smart homes nog niet zo gebruiksvriendelijk, maar daar gaat verandering in komen.

Ikea is nu al bezig met het maken van sneltoetsen, waarmee je met een druk op de knop een hele ruimte in één keer aanpast. Wil je bijvoorbeeld tv gaan kijken? Als je op de sneltoets drukt, gaan de gordijnen dicht, worden de lichten gedimd en gaat het volume van de speaker omhoog. Een enkeling heeft iets soortgelijks nu vast al geïnstalleerd, maar over tien jaar zullen veel meer mensen op deze manier hun huis slimmer hebben gemaakt.

Open standaard

Tot slot zal het instellen van een smart home-apparaat over tien jaar een stuk makkelijker zijn. Momenteel zijn namelijk lang niet alle smart home-apparaten geschikt voor HomeKit. Techbedrijven hebben de handen ineen geslagen en zijn begonnen aan een project om één open standaard te ontwikkelen voor smart home-apparaten.

Dit project staat nu nog in de kinderschoenen, maar gaat het uiteindelijk makkelijker maken om producten van verschillende merken met elkaar te laten communiceren. Daardoor wordt ook het ontwikkelen van nieuwe smart home-apparatuur eenvoudiger. De integratie van spraakassistenten zoals Siri wordt dan waarschijnlijk ook meer een standaard.

Hoe dan ook zal Apple een prominente rol spelen in de verdere ontwikkeling van smart homes. Het is een opkomende technologie die steeds meer een standaard lijkt te worden in moderne huishoudens. Omdat het bedrijf uit Cupertino hier al lang mee bezig is, heeft Apple een grote kans om één van de marktleiders te worden in deze ontwikkeling.

