In 2020 zijn we begonnen aan een nieuw decennium, wat ons een geweldig excuus geeft om in onze glazen bol te kijken. Tussen 2010 en 2020 is Apple voorgoed veranderd, maar hoe ziet het bedrijf er in 2030 uit? Dit is hoe de iPad er tegen die tijd uit kan zien.

Voortaan kom je een nieuwe rubriek tegen op iPhoned: ArtikelSiri’s. Dit zijn artikelreeksen die allemaal hetzelfde onderwerp behandelen, in dit geval Apple in 2030. Verschillende iPhoned-redacteuren geven hun kijk op ieder thema, waardoor ieder onderwerp van verschillende kanten belicht wordt.

iPad in 2030: de toekomst van de Apple-tablet

De allereerste iPad werd begin 2010 groots aangekondigd door Steve Jobs. Hij presenteerde de tablet als het ultieme apparaat om het internet te gebruiken, dankzij het handzame formaat en grote scherm waarover het beschikte. De jaren erna groeide de iPad ook uit tot ideale apparaat om media te consumeren: films en series kijken, kort een YouTube-filmpje checken, boeken lezen en games spelen gaat uitstekend op de tablet.

Tien jaar later is er in dat opzicht niet enorm veel veranderd. Wel zijn tegenwoordig veel verschillende iPads verkrijgbaar. Zo is er een instapmodel, dat simpelweg de ‘iPad‘ heet en de kleinere iPad mini, die qua formaat tussen de normale iPad en grootste iPhones in zit. Dan is er nog de iPad Air, voor de mensen die iets meer vragen van een tablet, maar niet willen betalen voor het absolute topmodel van Apple, de iPad Pro.

De iPad Pro is – zoals de naam al doet vermoeden – bedoeld voor professionele gebruikers en laat het beste zien waar Apple met de iPad heen wil: een apparaat waarmee je prima kan werken, en uiteindelijk je laptop of computer (gedeeltelijk) mee vervangt. Qua hardware lukt dat goed: de huidige iPad Pro heeft een groot scherm met dunne randen, hele krachtige hardware en een strak en dun design.

De tablet had de laatste jaren wel een groot nadeel, want de beperkingen van iOS zat de iPad nogal in de weg. Met de introductie van iPadOS is daar verandering in gekomen.

iPads en MacBook groeien naar elkaar toe

iPadOS zorgt ervoor dat multitasken veel makkelijker gaat op de tablet, je een externe monitor kan aansluiten en met iPadOS 13.4 werd nog een enorme vernieuwing doorgevoerd. Sinds deze update ondersteunt de iPad trackpads en daarmee groeit de tablet steeds meer richting de Mac(Book).

Hoewel Apple wel aanpassingen heeft doorgevoerd om trackpads beter te laten werken op de iPad, hoef je hiermee het scherm niet meer aan te raken en bedien je het apparaat dus eigenlijk net als een MacBook.

Een enorm grote verandering dus, en we verwachten dat Apple met toekomstige updates nieuwe functies blijft toevoegen om de iPad veelzijdiger te maken voor professioneel gebruik. Daarmee zouden de iPad en MacBook nog verder naar elkaar toe groeien, maar we denken niet dat de iPad de Apple-laptop uiteindelijk compleet vervangt. De iPad blijf een ideaal apparaat om te lezen en media te consumeren, maar wordt de komende jaren steeds meer een apparaat dat tegelijk als laptop dient.

Veel gebruikers zullen liever een MacBook gebruiken voor werkgerelateerde taken en dit niet willen opgeven voor een iPad, maar dat neemt niet weg dat de iPad in principe een veelzijdiger apparaat is. De tablet is kleiner en lichter dan de MacBook en daardoor makkelijker mee te nemen.

Ook kun je ‘m op meer manieren bedienen en kan bovendien al bijna alles wat Apple-laptops ook kunnen. Zo kun je natuurlijk documenten bewerken, artikelen schrijven en media consumeren, maar het bewerken van foto’s en video’s gaat prima. De iPad is over een aantal jaar definitief af van het imago van een ‘iPhone, maar dan groter’, maar een product geworden dat ervoor zorgt dat je je MacBook helemaal niet meer nodig hebt.

Hoe ziet de iPad er in de toekomst uit?

Met de iPad Pro (2018) introduceerde Apple een complete redesign van de tablet, en we denken dat Apple hier de komende jaren op voortborduurt. De schermranden worden steeds dunner en ontgrendelen gaat standaard via Face ID of een vingerafdrukscanner onder het scherm.

Dat betekent hopelijk dat het bedrijf uit Cupertino eindelijk afstapt van het ouderwetse iPad-design – met de dikke randen en Touch ID-sensor – en iedere tablet er modern uit laat zien. Dit design wordt al jarenlang gebruikt en zien we nog steeds bij alle niet Pro-iPads van dit moment.

Waar Apple met de iPhone lijkt te werken naar een ontwerp zonder fysieke aansluitingen, denken we dat Apple hier met de iPad langer mee wacht. Wel zal de hardware natuurlijk steeds krachtiger worden en gaat het apparaat zich meer focussen op augmented reality-toepassingen. Met de iPad Pro (2020), die beschikt over een LiDAR-sensor (die bijvoorbeeld de afstand kan opmeten), is daar een nieuwe stap mee gezet.

Ook bestaat de kans dat Apple de komende jaren mogelijk met een opvouwbare iPad komt, zodat je een nog groter scherm hebt, zonder dat dit betekent dat de tablet minder handzaam wordt. Apple kennende duurt dit nog wel even, omdat het bedrijf vaak de kat uit de boom kijkt, voordat het besluit drastische vernieuwingen te introduceren.

Hoe denk jij dat de iPad 2030 eruit ziet? Laat van je horen in een reactie onder dit artikel.