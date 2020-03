iPhone in 2030: Dit verwachten wij van de iPhone over tien jaar

In 2020 zijn we begonnen aan een nieuw decennium, wat ons een geweldig excuus geeft om in onze glazen bol te kijken. Tussen 2010 en 2020 is Apple voorgoed veranderd, maar hoe ziet het bedrijf er in 2030 uit? Dit is hoe de iPhone er tegen die tijd uit kan zien.

Verschillende iPhoned-redacteuren geven hun kijk op ieder thema, waardoor ieder onderwerp van verschillende kanten belicht wordt.

Apple in 2030: de toekomst van de iPhone

Om ons een voorstelling te maken van de iPhone over tien jaar, kijken we eerst even terug naar 2010. In tien jaar tijd kan er namelijk heel veel veranderen, daarvoor hoeven we alleen maar naar de iPhone 4 te kijken.

In 2010 onthulde Apple de iPhone 4, een smartphone met een 3,5 inch scherm, een homeknop zonder vingerafdrukscanner en een 5 megapixelcamera. Destijds was dat genoeg om lange rijen voor de Apple Store te laten ontstaan, vol met mensen die niet konden wachten om deze voor die tijd razendsnelle smartphone in huis te halen.

Tien jaar later is de iPhone er op ieder vlak enorm op vooruit gegaan. Technieken die destijds futuristisch klonken, zijn nu de normaalste zaak van de wereld: het oled-scherm vult nagenoeg de complete voorkant van het toestel, veilig ontgrendelen doe je met Face ID gezichtsherkenning en de camera kan zelfs in het donker schitterende foto’s maken. Tel daarbij de evolutie van mobiele betaaldiensten en apps op en de iPhone 11 Pro is een apparaat waar men in 2010 enkel van kon dromen.

Hoe ziet de iPhone van 2030 eruit?

Het grote verschil tussen de iPhone 4 en iPhone 11 Pro laat zien dat we in ieder geval niet bescheiden hoeven te zijn met onze verwachtingen voor de iPhone in 2030.

Wat het design betreft denken we dat het rechthoekige design van de iPhone geen enorme wijzigingen zal ondergaan. Ondanks de hype die nu leeft rondom buigbare schermen en klaptelefoons, zal er altijd een markt blijven voor mensen die op zoek zijn naar een smartphone met het formaat dat we nu kennen. Al bestaat natuurlijk wel de kans dat Apple een speciale buigbare versie van de iPhone uitbrengt. Natuurlijk zal de rest van het design wel flink worden veranderd.

Zo zullen de schermranden haast onzichtbaar zijn en is de notch al jaren verdwenen, waardoor het echt lijkt alsof je puur een scherm in je handen houdt. Veilig ontgrendelen gebeurt dankzij de ultrasone vingerafdrukscanner die onder het scherm zit, zodat het niet uitmaakt waar je het toestel aanraakt. Dat zorgt ervoor dat je al ingelogd bent als je het apparaat uit je broekzak wil pakken.

Geen fysieke aansluitingen meer

De rest van het onderwerp zal nog dunner worden, met een accu die het met gemak een week volhoudt. Is de batterij leeg, dan laad je het toestel razendsnel op met een draadloze oplader. Wie weet gebeurt dit opladen wel automatisch zodra je binnenkomt, omdat je iPhone niet meer fysiek op een lader gelegd hoeft te worden.

Draadloos opladen is bovendien de enige manier, omdat de iPhone inmiddels geen fysieke aansluiting meer heeft. Na Lightning en usb-c is de iPhone nu volledig poortloos: opladen gebeurt draadloos en synchroniseren gebeurt draadloos via iCloud.

Een grote opslagcapaciteit is niet meer nodig, omdat alles dankzij 5G razendsnel via de cloud gebeurt. Grafisch indrukwekkende games die je vroeger enkel op spelcomputers speelde kun je nu probleemloos op je iPhone spelen. Alle zware rekenprocessen worden op servers uitgevoerd en naar je iPhone gestreamed, net zoals Google Stadia dat onlangs liet zien.

Hetzelfde geldt voor de opslag van je bestanden, foto’s en apps. De enige reden om nog een fysieke harde schijf te hebben is als back-up, de rest van de opslag zal zich volledig online begeven. Maar door de hoge snelheid van 5G merk jij daar als gebruiker niets van en is het voor jou straks nog makkelijker om van de ene iPhone over te stappen op een nieuwer model.

De iPhone zal ondanks alle nieuwe producten die er omheen verschijnen nog steeds hét persoonlijke centrum van jouw digitale wereld vormen. Je stuurt er de flinke lijst aan smart home-producten mee aan, blijft in contact met je vrienden en familie en neemt hem overal met je mee. Met een sterk verbeterde Siri die feilloos begrijpt wat je bedoelt en proactief is met het aanbieden van suggesties ben je minder actief met het toestel in de weer om toch meer gedaan te krijgen.

iPhone minder belangrijk voor Apple in 2030

Wat misschien nog ingrijpender is, is de positie die de iPhone binnen Apple heeft. Sinds de eerste iPhone is de smartphone met afstand het belangrijkste product van Apple, maar dat zien we de afgelopen tijd langzaam maar zeker veranderen. Dat zal er in 2030 voor gezorgd hebben dat de iPhone niet meer het belangrijkste product van het bedrijf uit Cupertino is.

Wat het dan wel is, is natuurlijk de grote vraag. Het kan een augmented reality-bril zijn die het echte leven vermengt met de digitale, of de Apple Watch die naast gezondheidsgadget ook de rol van de smartphone heeft overgenomen. Natuurlijk zal het bedrijf nog steeds nieuwe modellen uitbrengen, maar misschien niet meer jaarlijks omdat de technologische vooruitgang van de smartphone niet zo snel meer gaat.

Hoe denk jij dat de iPhone 2030 eruit ziet? Laat van je horen in een reactie onder dit artikel.