Deze verborgen watchOS 26-functie ga je dagelijks gebruiken (op deze Apple Watches)

Apple heeft een verborgen watchOS 26-functie onthuld! De nieuwe feature ga je vermoedelijk dagelijks gebruiken. Zo werkt die.

Verborgen watchOS 26-functie

Binnenkort komt watchOS 26 naar je Apple Watch! Apple heeft de grootste update van het jaar voor de Apple Watch al in juni aangekondigd. Het besturingssysteem krijgt een aangepaste interface, waarin we voor het eerst elementen van Liquid Glass terugzien. Dat is lang niet alles, want je krijgt er ook veel meer gezondheidsfuncties bij. Daar komt nu nog een nieuwe watchOS 26-functie bij, die Apple tot nu toe verborgen heeft gehouden.

Bij de presentatie van de Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 en de Apple Watch SE 2025 heeft Apple nóg een nieuwe functie voor watchOS 26 onthuld. Het besturingssysteem wordt uitgebreid met een slaapscore, die aangeeft wat de kwaliteit van je slaap was. De slaapscore probeert daarnaast je nachtrust te verbeteren, door het geven van verschillende tips. Je ziet de nieuwe slaapscore terug in de Gezondheid-app op de iPhone, dat ziet er als volgt uit:

Zo werkt de nieuwe slaapscore

Draag jij je Apple Watch ook in de nacht? In dat geval krijg je er met watchOS 26 een handige functie bij, want je ziet je slaapscore dan iedere dag terug in de Gezondheid-app. Deze score wordt gebaseerd op verschillende factoren. De Apple Watch registreert hoelang je slaapt, hoe vaak je wakker wordt en de duur van iedere slaapfase. Ook kijkt de smartwatch naar het moment dat je iedere dag gaat slapen en in hoeverre dat op verschillende tijdstippen gebeurt.

De Apple Watch houdt al deze gegevens bij, die uiteindelijk worden omgezet naar een slaapscore. Je ziet de nieuwe functie ook terug in de Slaap-app op je Apple Watch vanaf watchOS 26. Daar zie je dagelijks met behulp van je slaapscore hoe goed je nachtrust was. Heb je slecht geslapen? In de Gezondheid-app op je iPhone en de Slaap-app op de Apple Watch krijg je dan tips hoe je de volgende keer een betere nachtrust krijgt.

Release van watchOS 26

De slaapscore is één van de nieuwe functies die met watchOS 26 naar je Apple Watch komt. Om de nieuwe feature te gebruiken moet je Apple Watch dus wel ondersteuning hebben voor de volgende softwareversie. Apple brengt watchOS 26 dit jaar naar de Apple Watch Series 6 en nieuwer. Heb je nog een Apple Watch Series 5? Dan moet je het helaas zonder alle nieuwe functies van watchOS 26 doen.

We hoeven niet lang meer te wachten op watchOS 26, want Apple brengt de update binnenkort uit. De nieuwe softwareversie verschijnt op hetzelfde moment als iOS 26, iPadOS 26 en alle andere grote updates van 2025. Ben je benieuwd wanneer jouw iPhone, iPad, Apple Watch, Mac(Book), en Apple TV kunnen bijwerken? Lees dan hier alles over de release van iOS 26 en watchOS 26!