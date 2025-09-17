Apple Watch Series 10 nu veel goedkoper: dit zijn de nieuwe prijzen

De Apple Watch Series 11 is uitgebracht, waardoor de Apple Watch Series 10 nu behoorlijk is afgeprijsd. Zovéél goedkoper is de Apple Watch Series 10 nu!

Apple Watch Series 10 goedkoper

De Apple Watch Series 11 is aangekondigd! Apple heeft in 2025 maar liefst drie nieuwe Apple Watch uitgebracht. Op dinsdag 9 september zijn de Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 en de Apple Watch SE 3 gepresenteerd. De aankondiging van nieuwe Apple Watches gaat traditiegetrouw gepaard met prijsverlagingen bij eerdere modellen, waardoor de Apple Watch Series 10 nu veel goedkoper is.

De Apple Watch Series 10 werd in 2024 op de markt gebracht met een adviesprijs van 449 euro. Inmiddels is de Apple Watch Series 11 verkrijgbaar, die deze beginprijs heeft overgenomen. De Apple Watch Series 10 is daardoor flink goedkoper geworden, want je betaalt nu nog maar € 349,95 voor de smartwatch. Dat is een groot verschil met de beginprijs, terwijl je er wél de nieuwste processor en functies voor terugkrijgt.

Nieuwste chip en watchOS 26

Ben je van plan om een nieuwe Apple Watch te kopen en wil je niet de hoofdprijs betalen? In dat geval is de Apple Watch Series 10 nog steeds een goede keuze, zeker nu de smartwatch veel goedkoper is geworden. De tiende generatie van de Apple Watch draait op de S10-chip, die we ook in de nieuwere Apple Watch Series 11 en Apple Watch Ultra 3 terugzien. Daarmee heeft de smartwatch nog jarenlang ondersteuning voor de nieuwe functies van watchOS.

Apple heeft ontwerp van de Apple Watch in 2024 op de schop genomen, waardoor de Apple Watch Series 10 een groter oled-scherm heeft. Je kunt bij de smartwatch kiezen tussen een behuizing van 42 millimeter of 46 millimeter. Hetzelfde ontwerp zien we terug bij de Apple Watch Series 11. De nieuwste functies mis je niet bij de Apple Watch Series 10, want geavanceerde gezondheidsfeatures als de bloeddrukmeter en de slaapscore komen met watchOS 26 ook naar deze Apple Watch.

Apple Watch Series 10 kopen

De verschillen tussen de Apple Watch Series 10 en de Apple Watch Series 11 zijn relatief klein, Apple heeft vooral de accuduur van de nieuwere smartwatch verbeterd. Bij de Apple Watch Series 10 hoef je alsnog geen zorgen te hebben over de batterijduur, want de smartwatch gaat tot 18 uur mee bij normaal gebruik. Met de energiebesparingsmodus ingeschakeld is dat zelfs tot 36 uur. De Apple Watch Series 10 redt het einde van de dag dus zonder problemen.

Ben je enthousiast over de Apple Watch Series 10 en ben je van plan om de smartwatch te halen? Dan is het verstandig om niet te lang te wachten, want Apple produceert en verkoopt de smartwatch niet meer. Je bent daardoor afhankelijk van de voorraad bij andere aanbieders, die er in sommige gevallen snel doorheen gaat. Bekijk hier alle aanbiedingen voor de Apple Watch Series 10, zodat je nooit teveel betaalt: