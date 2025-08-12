Deze functie maakt de Apple Watch Series 10 nóg beter dan de Apple Watch Ultra 2
Maurice Snijders
12 augustus 2025, 12:30
2 min leestijd
Deze functie maakt de Apple Watch Series 10 nóg beter dan de Apple Watch Ultra 2

De Apple Watch Series 10 en Ultra 2 zijn beide voortreffelijke smartwatches, maar de 10 heeft een exclusieve functie die hem nóg beter maakt!

Lees verder na de advertentie.

Deze functie maakt de Series 10 beter dan de Ultra 2

De Apple Watch Ultra 2 werd op 12 september 2023 gepresenteerd en was op dat moment zonder meer de beste Apple Watch tot dan toe. Op 9 september 2024 verscheen de Apple Watch Series 10. Die evenaarde de Ultra 2 op veel fronten, maar ook weer niet op alle.

Zo is de Ultra 2 dankzij de betere waterbestendigheid nog altijd veel beter geschikt voor extreme watersporten. En ook de batterijduur van de Ultra 2 is heel wat beter dan die van de Series 10. Toch heeft de Apple Watch Series 10 ook een functie die op de Ultra 2 ontbreekt. En die functie heeft te maken met het display.

series 10 ultra

Scherm van de Apple Watch Series 10

De Apple Watch Ultra 2 was de Apple Watch met het grootste scherm totdat de Apple Watch Series 10 verscheen. Het scherm van de 46 mm-versie is namelijk groter dan van de Apple Watch Ultra 2, al scheelt het ook weer niet enorm veel. De Ultra 2 heeft wel nog altijd het scherm met de hoogste maximale helderheid, namelijk 3000 nits (t.o.v. 2000 nits bij het scherm van de Series 10). Dit verschil merk je eigenlijk alleen wanneer je het scherm wilt aflezen in direct zonlicht.

Maar de functie die het scherm van de Apple Watch Series 10 beter maakt dan dat van de Ultra 2, is de verversingsgraad. Die bedraagt bij de Apple Watch Series 10 in de always-on modus slechts één seconde en niet één minuut. Dit maakt het mogelijk dat je de secondewijzer net als op een echt horloge elke seconde ziet bewegen, ook als het scherm in de ruststand staat. Hiervoor gebruik je in watchOS 11 een van de volgende wijzerplaten: de digitale weergave van de Activiteit-wijzerplaat, de Weerspiegelingen-wijzerplaat, de Flux-wijzerplaat, of de Unity Rhythm-wijzerplaat.

series 10 ultra

Deze functie benadrukt het verschil tussen de Apple Watch Series 10 en de Apple Watch Ultra 2. Tijdens extreme watersporten tot 40 meter diep heb je niets aan zo’n bewegende secondewijzer, dus het is logisch dat die optie niet op de Ultra 2 te vinden is. Maar wil je een stijlvolle smartwatch die ook nog lijkt op een echt horloge, dan is de Apple Watch Series 10 zo’n beetje het beste wat je momenteel kunt kopen.

series 10

Apple Watch Series 10 kopen?

Ben je van plan om een Apple Watch Series 10 aan te schaffen? Houd dan de onderstaande deals in de gaten, zodat je zeker weet dat je niet teveel betaalt!

Apple Watch Series 10 deals

Los toestel Refurbished

Apple Watch Series 10

42 mm

Aluminium

€ 377,95

1 dag

Bekijk bij Belsimpel
Belsimpel

Apple Watch Series 10

42 mm

Aluminium

€ 379,00

1 dag

Bekijk bij Phonemarket.nl
Phonemarket.nl

Apple Watch Series 10

42 mm

Aluminium

€ 379,00

1 dag

Bekijk bij Media Markt
Media Markt
Vergelijk alle Apple Watch Series 10 prijzen
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Opmerkelijk watchOS 11 Apple Watch Apple Apple Watch Series 10 Apple Watch Ultra 2

Bekijk ook

watchOS 11.6 is uit: dit is er nieuw (en zo moet je updaten)

watchOS 11.6 is uit: dit is er nieuw (en zo moet je updaten)

31 juli 2025

watchOS 26: deze 4 features werken mogelijk níét op jouw Apple Watch 

watchOS 26: deze 4 features werken mogelijk níét op jouw Apple Watch 

21 juli 2025

watchOS 26: dit is de beste nieuwe functie voor de Apple Watch

watchOS 26: dit is de beste nieuwe functie voor de Apple Watch

17 juli 2025

watchOS 26: deze Apple Watches kunnen (niet) updaten

watchOS 26: deze Apple Watches kunnen (niet) updaten

10 juni 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Apple Watch Series 10
Apple Watch Series 10

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren