Voor de iPhone 17 komt Apple met een paar gloednieuwe hoesjes. Nu zijn op de eerste beelden ook de verschillende kleuren te zien.

Dit zijn de kleuren van Apple’s nieuwe hoesjes voor de iPhone 17

Toen Apple afscheid nam van de leren hoesjes, werd FineWoven de vervanger. Het idee klonk goed, want de hoesjes waren een duurzamer alternatief en hadden een luxe uitstraling. In de praktijk viel dat echter behoorlijk tegen.

De stof bleek snel lelijk te worden, kon ontzettend vlekken en oogde na verloop van tijd allesbehalve premium. Apple lijkt die misstap nu recht te willen zetten en komt met de ‘Techwoven’-hoesjes.

De TechWoven-hoesjes hebben een opvallender textuur dan hun voorgangers en voelen meer ‘grippy’ aan. Ze zijn ontworpen om langer mooi te blijven en beter bestand te zijn tegen dagelijks gebruik.

Majin Bu op X (voormalig Twitter) laat zien hoe de hoesjes eruit komen te zien. En misschien nog wel leuker: in welke kleuren ze straks beschikbaar komen.

Qua kleuren houdt Apple het ingetogen bij de iPhone 17-hoesjes, maar zeker niet saai. De tinten die op de foto’s te zien zijn zwart, blauw, groen, paars en oranje. Misschien zeggen deze kleuren je wel iets, want het zijn hoogstwaarschijnlijk ook de kleuren die de nieuwe iPhone gaat krijgen.

Als je wat beter naar de foto’s kijkt zie je ook de knoppen. Volgens Majin Bu zijn deze van metaal gemaakt. Natuurlijk hebben de hoesjes ook ondersteuning voor MagSafe, zodat je makkelijk draadloos kunt opladen of accessoires zoals een pasjeshouder kunt gebruiken.

Hoewel de meeste gelekte foto’s vooral de iPhone 17 Pro laten zien (met zijn bredere, horizontale camera-eiland), lijkt het erop dat de TechWoven-hoesjes voor de hele iPhone 17-lijn gaan komen.

Ben je benieuwd wanneer Apple de volgende iPhone aankondigt? Lees hier alles over de release van de iPhone 17. Wil je niks missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!