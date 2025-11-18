Apple Sports is vanaf nu gratis te downloaden in Nederland. Voor sportliefhebbers is dit een app die je zeker moet proberen!



Apple Sports officieel beschikbaar in Nederland: dit kun je ermee

De app Apple Sports is er al sinds 2024, maar hij was niet beschikbaar in Nederland. Daar is nu verandering in gekomen, want de app is nu in meerdere Europese landen (onder andere Nederland en België) te gebruiken op de iPhone en iPad.

Met de app kun je live scores, statistieken en actuele informatie van verschillende sportwedstrijden bekijken. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan de Champions League, de Bundesliga, de NBA en Formula 1. Maar niet alle soorten wedstrijden zijn te bekijken. Zo ontbreekt onder andere de eredivisie.

Er zijn natuurlijk veel meer apps waarmee je scores en statistieken van sportwedstrijden kunt bijhouden. Maar Apple Sports blinkt uit in zijn eenvoud. Er zijn geen overbodige menu’s of irritante advertenties. Als je alleen de scores wilt zien (of de posities in een race) is de app een ware verademing.

De app toont in één oogopslag welke (voetbal)wedstrijden of races er vandaag plaatsvinden en welke duels nog op de agenda staan. Wanneer je de app voor het eerst start, geef je aan welke competities en teams je voorkeur hebben. Daarna krijg je jouw favoriete teams overzichtelijk in een lijstje.

Naast de wedstrijden van vandaag en morgen zijn ook de uitslagen van een dag eerder te bekijken. Tik je op een voetbalwedstrijd? Dan krijg je de uitslagen van eerdere wedstrijden te zien. Bij een race zie je onder andere het algemeen overzicht van alle coureurs.

Als een wedstrijd live wordt gespeeld, dan is de stand realtime te volgen via Live Activiteiten. Deze verschijnen dan op je toegangsscherm en in het Dynamic Island. Met Live Activiteiten hoef je dus niet meer de hele tijd de Apple Sports-app te openen om de stand te bekijken.

