Apple Music-app staat in de Windows Store (maar nog niet voor jou)

Gebruikers van Windows wachten er al langer op: een officiële app voor Apple Music. Nu lijkt het dan toch echt te gebeuren, maar er is een probleem.

Officiële app voor Apple Music in Windows Store

Sinds kort is er in de Windows Store eindelijk een officiële app voor Apple Music verschenen. Jammer genoeg is de app op dit moment nog niet voor iedereen beschikbaar om te installeren. Wanneer je zelf in de store zoekt, kun je de app soms niet eens vinden. Maar met de linkjes hieronder kun je de nieuwe apps in ieder geval al wel bekijken.

Meer dan alleen Apple Music in Windows Store

Zoals je ziet zijn er naast de app voor Apple Music nog meer Apple-programma’s verschenen. Zo is er nu ook een app voor Apple TV-app en eentje voor Apple Devices. Met de Apple TV-app komt er nu ook eindelijk een échte app in de Windows Store om de content van Apple TV Plus te bekijken.

De app Apple Devices lijkt gedeeltelijk de taak van de iTunes-app over te gaan nemen, waarmee je jouw Apple-apparaten kunt beheren in Windows. In de beschrijving staat beschreven wanneer je de Apple Devices-app installeert, dat iTunes niet meer werkt in Windows. In ieder geval niet tot er een iTunes-versie met ondersteuning voor de nieuwe app beschikbaar is.

Alleen nog previews

Alle apps zijn op dit moment nog previews. Dat betekent dat ze niet meteen beschikbaar zijn en ze nog flink onderhevig zijn aan veranderingen. Het lijkt erop dat op dit moment alleen Amerikaanse accounts de apps kunnen installeren. Waarschijnlijk komen de Apple Music-, Apple TV- en Apple Devices-apps binnenkort voor iedereen beschikbaar in de Windows Store.

