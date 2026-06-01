Apple Music krijgt mogelijk verschillende nieuwe abonnementen. En daar zit misschien zelfs een gratis versie tussen!

Apple komt (misschien) met een gratis abonnement voor Apple Music

Apple Music is op dit moment alleen beschikbaar als betaalde dienst, maar daar komt mogelijk verandering in. Volgens nieuwe geruchten onderzoekt Apple de mogelijkheid om een gratis versie van Apple Music aan te gaan bieden. Daarmee zou de muziekdienst een prima alternatief worden voor mensen die geen maandelijks abonnement willen afsluiten.

Dit gerucht is afkomstig van een tweetal meldingen die gevonden zijn in de bètaversie van de Apple Music-app voor Android. Eén melding laat weten dat je voor een bepaalde actie een ‘premium abonnement’ moet hebben, terwijl een andere foutmelding verschijnt wanneer je de limiet voor het overslaan van nummers hebt bereikt. Dit is vergelijkbaar in hoe de gratis variant van Spotify werkt.

NEW: It appears that Apple may be working on a free or lower-cost tier of Apple Music.



Strings in the latest Apple Music for Android beta mention "Can't skip any more tracks" and "Premium access required" pic.twitter.com/xGHeaDb7X3 — Aaron (@aaronp613) May 30, 2026

Een gratis versie van Apple Music zou een opvallende stap zijn. Concurrenten zoals Spotify bieden al jarenlang een gratis abonnement aan, waarbij gebruikers muziek kunnen luisteren in ruil voor advertenties. Apple heeft tot nu toe juist vastgehouden aan een volledig betaald model.

Waarom Apple nu toch naar andere mogelijkheden kijkt, heeft waarschijnlijk te maken met de groei van de streamingmarkt. Het aantal nieuwe abonnees neemt minder snel toe dan vroeger en veel gebruikers hebben inmiddels al een favoriete muziekdienst gekozen. Met een gratis abonnement zou Apple een grotere groep mensen kunnen bereiken en hen later misschien overtuigen om alsnog over te stappen naar een betaald abonnement.

Volgens de geruchten kijkt Apple daarnaast ook naar andere abonnementsniveaus. Mogelijk komen er in de toekomst meer keuzes tussen de bestaande abonnementen. Welke functies daarbij horen en hoeveel die abonnementen zouden kosten, is voorlopig nog niet duidelijk.

Apple heeft zelf nog niets aangekondigd en of het er daadwerkelijk van komt, moeten we nog afwachten. Maar als Apple besluit een gratis abonnement in te voeren, kan dat een van de grootste veranderingen voor Apple Music sinds de introductie van de muziekdienst worden.

