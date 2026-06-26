Na de flinke prijsstijging bij veel Apple-producten is het einde nog niet in zicht. Ook de iPhone, Apple Watch en AirPods lijken duurder te worden.

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Helaas: iPhone, Apple Watch en AirPods worden waarschijnlijk óók duurder

Het is even slikken voor Apple-fans, want Apple heeft op 25 juni de prijzen van een flink aantal producten verhoogd. Zo zijn Macs en iPads duurder geworden, maar ook de Apple TV 4K, HomePod, HomePod mini en Vision Pro kregen een flinke prijsstijging. De iPhone, Apple Watch en AirPods kwamen er nog goed vanaf. Maar dat lijkt vooral een kwestie van tijd.

Prijzen van opslag en geheugen flink gestegen

Apple zegt dat onderdelen zoals geheugen en opslag veel duurder zijn geworden. Dat zijn precies de zaken die in vrijwel elk Apple-apparaat zitten. Volgens Apple heeft het bedrijf die hogere kosten lange tijd zelf opgevangen, maar dat lukt nu niet meer. En daarom zei Tim Cook onlangs dat Apple nu moet beginnen met het verhogen van de prijzen.

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Omdat Apple zei dat ze gaan ‘beginnen’ met prijsverhogingen, klinkt het niet alsof dit de laatste keer is. Sterker nog, het lijkt erop dat de iPhone, Apple Watch en AirPods later dit jaar ook aan de beurt komen. Apple brengt rond september (waarschijnlijk) weer nieuwe iPhones en meer op de markt. En zo’n nieuw model is voor Apple natuurlijk een goed moment om de prijs aan te passen.

Zo betaal je nu niet teveel voor je Apple-producten

Wil je binnenkort een nieuwe iPad, Mac, HomePod of Apple TV kopen? Dan is er gelukkig ook nog goed nieuws. De hogere prijzen gelden op dit moment vooral bij Apple zelf. Andere winkels hebben de prijsverhogingen nog niet overal doorgevoerd.

Dat betekent dat je bij andere aanbieders vaak nog minder betaalt dan in de Apple Store. Handig, want zo kun je toch nog wat geld besparen op je nieuwe Apple-product. Wacht alleen niet te lang, want winkels kunnen de prijzen later alsnog aanpassen.

Benieuwd waar je nu het goedkoopst uit bent? Check hieronder de laagste prijzen voor de iPad, Mac, HomePod en Apple TV, zodat je niet onnodig te veel betaalt.