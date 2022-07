Pure nostalgie: deze oude beelden van de iPhone met iOS 4 wil je zien

Je hoort wel eens dat vroeger alles beter was. Daar zijn we het niet per se mee eens, maar het is wel tof om soms terug te kijken hoe het ook alweer was. Check daarom deze videobeelden van de iPhone met iOS 4 voor een dosis pure nostalgie!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pure nostalgie: Apple iPhone met iOS 4

Dit jaar werd de iPhone alweer 15 jaar en Apple heeft de afgelopen jaren meer dan 30 iPhones uitgebracht. Ook het besturingssysteem iOS heeft al die jaren ontzettend veel veranderingen ondergaan.

Wil je nog eens zien hoe het ‘vroegah’ was? Check dan eens onderstaande video van de Consumentenbond over de iPhone en laat de nostalgie je meevoeren. Hierin werd de release van iOS 4 besproken door Sanne Jansweijer.

iOS 4 bracht deze veranderingen mee

Ze vertelt in deze video dat veel nog bij hetzelfde is gebleven, maar dat je nu wel “eindelijk je eigen achtergrond kunt kiezen”. Ook kwam multitasken net om de hoek kijken. Hiervoor moest je twee keer snel op de homeknop drukken. Met iOS 4 werd het ook mogelijk om apps in mapjes te zetten. Het is leuk om te zien dat sommige functies die in iOS 4 geïntroduceerd werden nog steeds aanwezig zijn, zelfs in iOS 16.

Een ander opvallend detail was dat je pas sinds iOS 4 afspeellijsten voor muziek op je iPhone kon maken. Daarvoor moest je ze altijd in iTunes maken. Ook nieuw was dat je met de camera kon inzoomen. Waarmee je eigenlijk alleen een uitsnede maakte van de foto, de iPhone had namelijk nog geen optische zoom (dat kwam pas bij de iPhone 7 Plus).

Meer iPhone-herinneringen

Wil je nog een flinke dosis iPhone-nostalgie? Check dan ook eens de meest opvallende iPhone-modellen op een rijtje! En wist je dat Apple een speciaal design-techniek heeft toegepast om gebruikers te laten wennen aan de eerste iPhone? Meer hierover lees je in onderstaand artikel.

Lees meer: skeuomorfisme – zo heeft Apple jou voor de gek gehouden met de iPhone

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!