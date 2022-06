De iPhone bestaat 15 jaar: de meest opvallende modellen op een rijtje

Op 29 juni 2007 lanceerde Apple de iPhone 2G: de allereerste iPhone. Tussen 2008 en 2022 bracht Apple maar liefst 33 andere iPhones uit. In dit artikel zetten we de meest opvallende en ingrijpende modellen voor je op een rijtje.

15 jaar iPhone: waar het allemaal begon

Iedere Apple-liefhebber herinnert zich het moment dat Steve Jobs in 2007 de iPhone aankondigde. “An iPod, a phone, and an internet communicator” zijn woorden die we nooit meer vergeten – en met ons een hoop anderen. De iPhone 2G was dan ook een enorme hype. Je kon geen krant openslaan of website bezoeken zonder de smartphone tegen te komen.

15 jaar later is de iPhone nog altijd ongekend populair. Op dit moment zijn er meer dan een miljard actieve iPhones in omloop. Dat betekent dat grofweg een achtste van de wereldbevolking een Apple-telefoon gebruikt. Hoe heeft de smartphone het eigenlijk zover geschopt?

1. iPhone 2G: de eerste iPhone ooit

Apple’s smartphone-succes begon 15 jaar geleden met de iPhone 2G. Het was een van de eerste smartphones met een ‘groot’ aanraakscherm van 3,5 inch (ja, destijds was dat groot) en een softwarematig toetsenbord. De meeste smartphones uit die tijd hadden fysieke toetsenbordjes – denk bijvoorbeeld aan de BlackBerry, die ook een aantal jaar na de eerste iPhone een succes was.

Het lcd-scherm van de iPhone was Apples eerste multitouch-aanraakscherm. Prototypes van het toestel hadden – net als veel andere smartphones uit die tijd – een scherm van plastic, maar Steve Jobs vond dat te krasgevoelig. Daarom bracht Apple de iPhone 2G uit met een glazen display. Onderaan het scherm vonden we de iconische thuisknop, die nog altijd voortleeft op de iPhone SE 2022.

In de video hieronder zie je een aantal prototypes van de iPhone 2G:

Natuurlijk waren de specificaties van de iPhone 2G niet om over naar huis te schrijven. De chip was ontzettend traag, de software was beperkt en het toestel had nog geen App Store. Toch vind je een hoop aspecten van de allereerste iPhone nog altijd terug in de iPhone die jij op dit moment gebruikt.

2. iPhone 4: glas, staal en een hoekig ontwerp

Fast forward naar 2010: het jaar van de iPhone 4. Deze iPhone zette in heel veel opzichten een nieuwe standaard voor de smartphone. Weg was het glanzende plastic van de vorige iPhones, want de iPhone 4 had een ontwerp van glas aan beide kanten en een rand van gemat roestvrijstaal. Deze rand was afgewerkt met diamantgeslepen details en prachtige knoppen. Een tijdloos design dat zelfs in 2022 nog hoge ogen gooit.

Ook het scherm kreeg een enorme update. De iPhone 4 was het eerste Apple-toestel met een zogenoemd Retina-display. De resolutie was vier keer zo hoog als die van de iPhone 3GS, 3G en 2G. Hierdoor zag je met het blote oog praktisch geen pixels meer. Ook kreeg de iPhone 4 een selfiecamera (hoewel het gegeven ‘selfie’ destijds nog niet bestond) waarmee gebruikers konden FaceTimen.

Het ontwerp van de iPhone 4 lijkt in veel opzichten op dat van de iPhone 13 en iPhone 13 Pro, die dezelfde platte en hoekige zijkanten hebben. Bij iPhoned zijn we groot fan van het industriële ontwerp en dat hebben we allemaal aan de iPhone 4 te danken. Natuurlijk schreven we in 2010 al een review over de iPhone 4. Erg grappig om in 2022 terug te lezen, al zeggen we het zelf.

3. iPhone 5S: welkom, Touch ID

Je kunt het je misschien niet meer voorstellen, maar voordat de iPhone 5S bestond voerde je iedere keer een code in tijdens het ontgrendelen van je telefoon. Touch ID bood hiervoor dé oplossing: je eigen vingerafdruk. Deze diende voortaan als wachtwoord; je kon hem gebruiken om je iPhone te ontgrendelen, apps te installeren en nog veel meer.

Hoewel Touch ID op de iPhone 5S nog relatief traag was, werkte het praktisch altijd (tenzij je natte vingers had). Er viel eigenlijk bijzonder weinig aan te merken op de iPhone 5S. Het toestel bood destijds de meest complete iPhone-ervaring en werd ook nog eens een van de langst ondersteunde iPhones in de geschiedenis. Het toestel kreeg maar liefst 6 jaar lang nieuwe iOS-versies; van iOS 7 tot en met iOS 12.

4. iPhone 6 en iPhone 6 Plus: grote schermen voor een groter publiek

In Android-land waren smartphones al jaren een stuk groter dan de iPhone. De behoefte naar grote schermen groeide omdat social media, games en video’s een stuk populairder werden. Apple kon niet langer achterblijven en kondigde in 2014 de iPhone 6 en iPhone 6 Plus aan; de eerste écht grote iPhones. De iPhone 6 was met zijn 4,7 inch-scherm nog enigszins bescheiden, maar de 6 Plus was met zijn 5,5 inch-scherm een enorm toestel – zelfs groter dan veel Android-concurrenten.

Apple-gebruikers bleken naar de grotere schermen te snakken, want de iPhone 6 is tot op de dag van vandaag de best verkochte iPhone ooit, met maar liefst 222,4 miljoen stuks. Hiermee is het niet alleen de best verkochte iPhone, maar ook de best verkochte smartphone in de geschiedenis. Lees voor een vleugje nostalgie vooral even onze iPhone 6-review uit 2014 terug.

5. iPhone X: een nieuwe richting voor Apple

De iPhone leek qua uiterlijk al jaren hetzelfde. Dat veranderde drastisch met de komst van de iPhone X. Het toestel maakte korte metten met de geliefde thuisknop, omdat het scherm helemaal doorliep tot aan de rand. Alleen voor de selficamera, luidspreker en een aantal sensoren liet Apple bovenaan het scherm een uitsparing vrij. Deze zogenoemde notch vinden we ook nog op de meest recente iPhones.

Omdat de thuisknop verdween, moesten we helaas afscheid nemen van Touch ID. Hier kwam Face ID voor in de plaats. Gelukkig werkte dit net zo goed en in sommige situaties zelfs beter. Bij iPhoned hopen we Touch ID tóch stiekem ooit nog terug te zien, wellicht in de vorm van een vingerafdrukscanner onder het scherm.

De toekomst van de iPhone

Apples iPhone ondergaat ieder jaar weer een flinke metamorfose. We verwachten dat de iPhone 14 Pro geen notch meer heeft, maar kleine gaatjes in het scherm. Hierdoor krijgt het toestel weer een compleet ander aangezicht. Volgens meerdere geruchten werkt Apple aan een vouwbare iPhone en allerlei technische snufjes, die de smartphone opnieuw naar een ongekende hoogte tillen. We zijn benieuwd hoe de iPhone in de volgende 15 jaar nog gaat veranderen.

Wil je ook de komende 15 jaar nog op de hoogte blijven van het laatste iPhone-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief, download de gratis iPhoned-app en houd de site in de gaten.