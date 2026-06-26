De iPhone 17 blijft waarschijnlijk langer de nieuwste iPhone dan welke ooit. En dat is natuurlijk goed nieuws als je van plan bent om er een te kopen.



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iPhone 17 breekt een 15 jaar oud record (en dat is goed nieuws voor jou)

De iPhone 17 is op weg naar een bijzonder record. Want het toestel blijft waarschijnlijk langer de ‘nieuwste’ gewone iPhone dan elke andere iPhone van Apple in de afgelopen vijftien jaar.

Normaal komt Apple ieder jaar met een nieuwe iPhone. Dat zorgt ervoor dat je toestel na twaalf maanden toch wel wat minder nieuw aanvoelt. Bij de iPhone 17 is dat niet zo. De iPhone 18 wordt volgens geruchten pas in het voorjaar van 2027 verwacht. Daardoor blijft de iPhone 17 ongeveer anderhalf jaar de nieuwste standaard-iPhone.

Het oude record staat op naam van de iPhone 4. Die verscheen in juni 2010 en bleef tot oktober 2011 de nieuwste top-iPhone van Apple. Dat was bijna zestien maanden. Dat kwam doordat Apple toen overstapte van een zomerrelease naar een release in het najaar. Mensen die op de iPhone 5 zaten te wachten, kregen uiteindelijk eerst de iPhone 4S. Die leek aan de buitenkant nog sterk op de iPhone 4, maar kreeg binnenin wel wat verbeteringen.

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De iPhone 17 kan dat record dus gaan verbreken. Als de iPhone 18 inderdaad pas in het voorjaar van 2027 verschijnt, blijft de iPhone 17 zo’n achttien maanden het nieuwste standaardmodel. Dat is best lang in Apple-land, waar nieuwe iPhones normaal keurig ieder jaar langskomen.

Toch is er wel een belangrijk verschil met vroeger. Apple heeft nu ook Pro-modellen. Die blijven naar verwachting wel jaarlijks verschijnen. Ook komt er deze keer volgens geruchten een opvouwbare iPhone. Er komt dus nog steeds genoeg nieuws op iPhone-gebied.

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