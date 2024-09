iOS 18: over deze drie functies heeft Apple niks gezegd

Apple heeft met iOS 18 zoveel functies naar je iPhone gebracht, dat je ze waarschijnlijk nog niet allemaal hebt ontdekt. Deze features ken je nog niet!

iOS 18

Heb jij jouw iPhone al geüpdatet naar iOS 18? Apple heeft met de update veel veranderingen doorgevoerd op je smartphone. Je hebt veel meer vrijheid bij het indelen van het beginscherm en het Bedieningspaneel, want je bepaalt nu zelf waar je alle apps en regelaars plaatst. Daarnaast heeft Apple in iOS 18 functies geïntroduceerd bij apps als iMessage, Foto’s en Safari.

Met iOS 18 brengt Apple dus veel veranderingen naar je iPhone, maar het bedrijf heeft lang niet alle nieuwe functies toegelicht. Zo zijn FaceTime, Siri en de Wallet-app ook verbeterd in iOS 18. Het gaat om kleine veranderingen, die het gebruik van de apps veiliger en prettiger maken. Wij zetten de aanpassingen voor je onder elkaar.

1. Siri werkt beter in de auto

Siri wordt veel beter in iOS 18, want Apple’s spraakassistent werkt straks met Apple Intelligence. Helaas komt die update pas in 2025 (of later) naar Nederland, maar dat is niet de enige verbetering die Apple heeft doorgevoerd bij Siri. De spraakassistent werkt na de update veel beter in auto’s, vooral als het voertuig geen CarPlay heeft. Vanaf iOS 18 is de audiokwaliteit van Siri helderder als je iPhone is verbonden via bluetooth.

Zo pakt de spraakassistent sneller opdrachten op als je aan het rijden bent en een draadloze verbinding hebt met de luidsprekers. Je moet daarvoor wel de instellingen van Siri aanpassen. Om dat te doen ga je naar de instellingen van je iPhone naar ‘Siri > Siri-reacties’. Schakel daar de speciale bluetooth-functie voor de auto in. Let wel op, want je kunt dit vaak alleen aanzetten als je iPhone is verbonden met bluetooth in de auto.

2. Hogere beeldkwaliteit bij FaceTime

Bel je geregeld via FaceTime? Dan krijg je er in iOS 18 een handige functie bij, want de beeldkwaliteit van videogesprekken wordt verbeterd als je de databesparingsmodus aan hebt staan op je apparaat. Met deze functie gaat je mobiele data er minder snel doorheen door de beeldkwaliteit bij apps als FaceTime te verlagen. Daar brengt Apple met iOS 18 verandering in.

Vanaf iOS 18 wordt er meer data gebruikt als de netwerkcondities goed zijn. Dat betekent dat de beeldkwaliteit hoger is, maar enkel op momenten dat het netwerk het toelaat. Heb je slecht of nauwelijks bereik? Dan blijft de beeldkwaliteit laag, zodat er niet onnodig veel data wordt verbruikt. Zo blijft je dataverbruik in de databesparingsmodus laag, maar krijg je wel een hogere beeldkwaliteit op bepaalde momenten.

3. Wallet vereist Live Photos

Het toevoegen van belangrijke documenten aan de Wallet-app is nu een stuk veiliger. Apple vraagt vanaf iOS 18 om een Live Photo bij het uploaden van identificatiebewijzen. Met een Live Photo wordt het moment vlak voor en na de foto vastgelegd. Bij een live portretfoto zie je de bewegingen in het gezicht terug, zodat deze geanalyseerd kunnen worden. Dat is belangrijk, want dat maakt het moeilijker om fraude te plegen door een ongeldige foto te verzenden.

In de Verenigde Staten is het al mogelijk om een identificatiebewijs toe te voegen aan je Wallet. Ook in Europa wordt eraan gewerkt, waarvoor je met iOS 18 dus eerst een Live Photo moet versturen. Het is nog niet bekend bij welke andere documenten Apple precies een Live Photo vereist. Met deze functie heeft Apple de Wallet-app in iOS 18 in ieder geval weer een stuk veiliger gemaakt.

Meer functies in iOS 18

Apple brengt met iOS 18 dus veel nieuwe functies naar je iPhone. Dit is nog maar het begin, want met Apple Intelligence komen er nog veel meer veranderingen aan. Vrijwel iedere app wordt uitgebreid met handige AI-functies. Zo krijg je er een handige schrijfhulp bij, die teksten voor je kan samenvatten of herschrijven. Met Apple Intelligence wordt het veel gemakkelijker om je mail bij te houden of om lange teksten in te korten.

Helaas duurt het nog wel even voordat Apple alle functies van Apple Intelligence toevoegt aan iOS 18. Volgens geruchten komt de Nederlandse versie pas in 2025 beschikbaar en ook dan zijn nog niet alle features te gebruiken. Ben je benieuwd welke functies van iOS 18 wél direct uit te proberen zijn? Lees dan hier alles over iOS 18 en bekijk hier welke veranderingen er met de update naar je AirPods komen!