iOS 27 maakt AirPods mogelijk veel slimmer (door deze upgrade)

Apple onthult iOS 27 over iets meer dan een maand en introduceert dan niet alleen een upgrade voor je iPhone, maar ook voor je AirPods.

iOS 27 maakt AirPods mogelijk veel slimmer

Met de komst van iOS 27 krijgt ook Siri eindelijk de langverwachte grote upgrade. Siri wordt een stuk slimmer dankzij AI en dat maakt je iPhone een stuk krachtiger, maar ook je AirPods. De nieuwe Siri biedt naar verluidt onder meer het volgende:

Conversatiegerichte functies in chatbot-stijl, zoals ChatGPT.

LLM-aangestuurde informatie over de wereld en je eigen persoonlijke context.

Uitgebreide instellingen voor acties binnen en tussen apps.

De mogelijkheid om handelingen in meerdere stappen uit te voeren met één verzoek.

Uitbreidingen voor AI-platforms van derden.

Dit zijn positieve ontwikkelingen voor de iPhone, iPad en Mac. Maar de updates van Siri in iOS 27 kunnen ook een doorbraak betekenen voor de AirPods.

AirPods voor spraakbesturing

Veel mensen dragen hun AirPods Pro elke dag. Deels om muziek te luisteren, maar ook omdat de actieve ruisonderdrukking helpt met concentratie. Met de komst van de nieuwe Siri in iOS 27 komt er mogelijk nog een extra goede reden bij om je AirPods elke dag te dragen.

Het is altijd al handig dat je Siri op elk moment kunt oproepen door ‘Hey Siri’ te zeggen. Alleen doen veel mensen dat momenteel niet zo vaak, omdat Siri zelf zo onbetrouwbaar is. De kans is groot dat dit verandert wanneer Apple (met de hulp van Google) een overtuigende vernieuwde Siri introduceert in iOS 27. De nauwe integratie van hardware en software door Apple geeft Siri een voordeel ten opzichte van AI-chatbots van derden, waarvoor je handmatig eerst een app moet openen om ze te gebruiken.

De huidige ChatGPT-integratie in Siri geeft een klein voorproefje van wat er in iOS 27 mogelijk wordt, maar heeft ook zijn tekortkomingen. Zo moet je Siri altijd specifiek vragen om ChatGPT te raadplegen, wat natuurlijk niet handig is. In iOS 27 biedt Siri een volledig conversatiegerichte, interactieve AI-ervaring die zowel op de iPhone als op de AirPods naadloos aanvoelt. Daardoor worden de AirPods eindelijk ook een echt AI-apparaat.