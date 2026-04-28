iPhone krijgt een nieuwe naam in 2026 – en dat is niet zonder reden

In september verschijnen de nieuwe iPhones en volgens geruchten kiest Apple in 2026 voor een andere naam bij de iPhone. Dit wordt de nieuwe naam!

iPhone in 2026

Apple werkt aan de nieuwe generatie van de iPhone! In september staan drie iPhones op de planning, maar de line-up ziet er anders uit dan in voorgaande jaren. De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max verschijnen in september, maar de iPhone 18 komt naar verluidt pas begin 2027. Apple is van plan om de iPhone 18 op hetzelfde moment uit te brengen als de iPhone 18e, om zo de releases van nieuwe iPhones beter te verspreiden over het jaar.

Dat betekent dat de iPhone 18 dus niet verschijnt in september, in plaats daarvan brengt Apple een compleet nieuw toestel uit. Volgens geruchten komt in september het eerste opvouwbare apparaat van Apple. Het is al jaren duidelijk dat het bedrijf werkt aan een opvouwbaar toestel, die er in 2026 eindelijk gaat komen. Het is de verwachting dat het een opvouwbare iPhone wordt, die een andere naam krijgt dan de rest van de iPhones in 2026.

iPhone Ultra

Apple is al jaren bezig met de ontwikkeling van een opvouwbaar apparaat. Het resultaat daarvan zien we in september, als de nieuwe generatie van de iPhone wordt aangekondigd. De opvouwbare iPhone wordt ook wel de iPhone Fold genoemd, maar volgens geruchten houdt Apple die naam niet aan. Het is de verwachting dat Apple kiest voor de iPhone Ultra, waardoor de iPhone in 2026 weer een compleet nieuwe naam krijgt.

Het is een logische stap voor Apple om voor de iPhone Ultra te kiezen. Het bedrijf verkoopt al jaren de Apple Watch Ultra en werkt naar verluidt ook aan een MacBook Ultra. Zo hanteert Apple dezelfde benaming bij alle hardware, zoals sinds vorig jaar ook het geval is bij de software. Dat is niet alles, want de nieuwe benaming bij de iPhone zorgt er ook voor dat Apple zich onderscheidt van de concurrentie. Zo verkopen Samsung en Google al langer ‘Fold’-toestellen.

Release van de iPhone

De opvouwbare iPhone krijgt een compleet nieuwe naam én veel meer functies. Bij de iPhone Ultra krijg je twee schermen: een 5,5-inch display aan de buitenkant, aan de binnenzijde is dat een 7,8-inch scherm. De iPhone Ultra klapt open als een boek en is opengeklapt ongeveer even groot als de iPad mini 2024. Volgens geruchten draait de telefoon op de A20 Pro-chip, die ook bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max wordt verwacht.

September wordt een hele belangrijke maand voor Apple, met de introductie van de iPhone Ultra én John Ternus als nieuwe topman van het bedrijf. Naast de nieuwe iPhones kondigt Apple traditiegetrouw ook de nieuwe Apple Watch aan in september. Dit jaar staat de Apple Watch Series 12 op de planning.