Apple werkt aan een slimme bril die je kunt bedienen door met je ogen te bewegen. Ook krijgt de Apple Glass een irisscanner zodat alleen de drager het montuur kan gebruiken.

Gerucht: Apple Glass krijgt irisscanner

De geruchten zijn afkomstig van Ming-Chi Kuo. De doorgaans zeer betrouwbare Apple-insider denkt dat de slimme bril een systeem krijgt om oogbewegingen mee te volgen. Op die manier kun je de bril bedienen door ergens naar te kijken, te knipperen of je ogen op bepaalde momenten te sluiten.

De informatie die op het scherm van de bril te zien, zoals een foto of document, zouden je ogen volgen om de juiste afspeelsnelheid te vinden. Verder geeft Kuo als voorbeeld dat Apple Glass-dragers een instellingenmenu kunnen openen door te knipperen. Wie meer informatie over een bepaalde optie wil, zou dan weer juist eventjes moeten blijven kijken.

Dankzij dit systeem weet de slimme bril dus ook waar de drager niet naar kijkt. Volgens Kuo hoeft de bril hierdoor alleen het gebied te laten zien waar wel naar gekeken wordt. Dit bespaart een hoop processorkracht, omdat de bril zich kan focussen op jouw gezichtsveld.

Tot slot claimt Kuo dat de Apple Glass een irisscanner krijgt. Deze controleert de iris van de drager op het moment dat je de bril opzet. Indien hij jou herkent, ontgrendelt de bril. De analist neemt wel een slag om de arm, want mogelijk is de hardware van de Apple Glass niet krachtig genoeg voor een irisscanner.

Apples slimme brillen

Apples slimme bril duikt al jaren op in geruchten. Naar het schijnt werkt het bedrijf aan twee headsets. De eerste zou in 2022 uitkomen en allerlei virtual- en augmented reality-functies hebben. Dit product ziet er volgens geruchten uit als een vr-headset en kost zo’n 1000 dollar.

In 2025 zou de Apple Glass uitkomen, een futuristische bril die je iPhone moet kunnen vervangen. Op de lange termijn zou het bedrijf ook aan slimme contactlenzen werken. In onderstaand artikel blikken we vooruit op de futuristische bril.

