Naast toekomstige iPhones en een eigen auto, werkt Apple hard aan een augmented- en virtual reality headset. Een nieuw gerucht stelt dat Apple zelfs slimme contactlenzen overweegt.

Het gerucht is afkomstig van Ming-Chi Kuo (via 9to5Mac), doorgaans één van de meest betrouwbare bronnen als het om Apple-geruchten gaat. In een uitgebreid rapport dat hij baseert op anonieme bronnen bij Apple, schetst hij een duidelijk beeld.

2022: Apples eerste VR/AR headset

Al jaren duiken er geregeld verhalen op over een augmented reality-bril of virtual reality-headset van Apple, maar deze nemen de afgelopen maanden flink toe. Kuo heeft hier een logische verklaring voor: de virtual reality-headset zou zich in een vergevorderd stadium bevinden en op de planning staan om in 2022 gelanceerd te worden. Deze headset zou ook augmented reality-mogelijkheden hebben.

Huidige prototypes wegen tussen de 200 en 300 gram, maar Apple zou eraan werken om dit gewicht nog flink te verminderen. De headset heeft geen iPhone nodig om te werken en zou uitgerust zijn met micro-oled-schermen van Sony. De prijs zal rond de duizend dollar zijn, wat goedkoper is dan eerdere geruchten stelden.

2025: Apple Glass AR-bril

De AR-bril (of Apple Glass) van Apple volgt later, want die zou pas omstreeks 2025 het levenslicht zien. Dit wordt de futuristische bril waar we al zo lang over schrijven: een subtiel montuur met glazen die de digitale wereld over de echte ‘heen leggen’. Apple zou nog druk bezig zijn met het maken van prototypes, die soms wel en soms niet afhankelijk zijn van de rekenkracht van een iPhone om goed te werken.

Apple spreekt met deze bril duidelijk een andere markt aan dan de headset die volgend jaar al uit zou komen. Kuo verwacht dan ook dat het bedrijf ze allebei zal blijven verkopen, net zoals er ook verschillende Mac-modellen zijn om uit te kiezen.

2030 of later: Slimme contactlenzen

Het meest futuristisch-klinkende gerucht van Kuo speelt zich ook het verst in de toekomst af. De analist zegt dat Apple de mogelijkheden onderzoekt van slimme contactlenzen. Het bedrijf noemt het ‘onzichtbare computers’ die net als een AR-bril digitale informatie in de echte wereld kunnen tonen.

Omdat lenzen piepklein zijn, zullen deze hoogstwaarschijnlijk een iPhone of ander apparaat nodig hebben om te kunnen werken en verbinding mee te maken. Apple ziet het tijdperk van ‘onzichtbare computers’ als de logische volgende stap na het tijdperk van de zichtbare computers waar we nu in leven. Vooralsnog puur toekomstmuziek dus, maar zeker interessant om in de gaten te houden de komende jaren.

