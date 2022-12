App Clips: wat is er met Apple’s mini-apps gebeurd?

Samen met iOS 14 introduceerde Apple een nieuwe manier om apps te gebruiken. Met App Clips kun je een app gebruiken, zonder de app te installeren. Jammer genoeg lijkt het erop dat de functie bij Apple in de vergetelheid is geraakt …

Apple App Clips: wat is het …

Het was een leuk idee van Apple: de functies van apps gebruiken zonder dat je meteen de hele app moest installeren. Zo kon je toch gebruik maken van een gratis aanbieding en hoefde je niet meteen de bijbehorende app te installeren.

Er waren verschillende apps die ondersteuning hadden voor App Clips, maar de meeste apps waren alleen voor Amerikaans gebruik. Zo kon je bijvoorbeeld snel een scooter huren zonder de app te installeren of een bestelling plaatsen bij een broodjeswinkel.

… en wat is ermee gebeurd?

Apple had de App Clips in iOS 14 gestopt en had er best grootse plannen mee. Toch is er de laatste jaren niet heel veel van terecht gekomen. Dat komt ook omdat Apple de functie App Clips tijdens de corona-periode had uitgebracht. Dat iedereen toen zoveel mogelijk moest binnen blijven deed de functie natuurlijk niet veel goeds.

Ook zaten de app-eigenaars eigenlijk helemaal niet te wachten op een soort mini-app. Veel bedrijven gebruiken namelijk hun eigen app om meer data van de gebruikers te verkrijgen. Data is immers bijna net zo belangrijk als de verkoop in de apps zelf.

En waarom zou je als eindgebruiker nog een app willen installeren als je toch App Clips kunt gebruiken? Ook wanneer bedrijven al een app hebben, zijn ze niet snel geneigd om App Clips te implementeren. Daarnaast speelde ook de onbekendheid van App Clips mee.

Zo nu en dan nieuwe App Clips

Toch probeert Apple zo nu en dan nog wel eens App Clips te gebruiken. Zo kon je onlangs nog een nieuwe achtergrond downloaden voor je Apple Watch. Scan onderstaande code maar eens met je iPhone (met de camera-app). Jammer genoeg blijft het waarschijnlijk daar voorlopig even bij, maar misschien dat Apple de functie in de toekomst weer nieuw leven weet in te blazen.

