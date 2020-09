Met iOS 14 hebben ontwikkelaars met App Clips een handige nieuwe functie tot hun beschikking. Het spel Phoenix 2 is een van de eerste die laat zien hoe dit vooral voor gamedemo’s een uitkomst kan zijn.

Hoe App Clips een uitkomst voor iOS-games zijn

App Clips zijn mini-versies van apps waarmee je ze als gebruiker zonder iets te installeren kunt gebruiken. Als voorbeeld gaf Apple maaltijd-apps waarin je zonder een app te downloaden iets kunt bestellen.

Het spel Phoenix 2 laat echter zien dat de functie uitermate goed past bij spellen voor je iPhone en iPad. Met een druk op de knop via de website van de ontwikkelaar kun je een demo starten van het spel, zonder eerst de app te downloaden of iets te installeren. Hierdoor zit je binnen een paar seconden het eerste level van het spel te spelen en kun je direct bepalen of het iets is waar je voor wil betalen.

Na het spelen van de App Clip demo kun je er meteen voor kiezen om de volledige game te downloaden waarna je naar de App Store wordt doorverwezen. In het geval van Phoenix 2 werkt de App Clip als volgt. Zorg wel dat je een apparaat gebruikt dat op iOS 14 draait, anders werken onderstaande stappen niet.

Zo gebruik je een App Clip in iOS 14

Ga naar de website van de ontwikkelaar (link); Wacht tot er een balk bovenin beeld verschijnt met ‘Speel af’; Druk nogmaals op ‘Speel af’ om een demo te starten.

Om App Clips goed te laten werken mogen de apps niet te groot zijn. Verwacht dus geen enorme demo’s maar echt een klein voorproefje waarin je een idee krijgt hoe het spel speelt en wat je van de grafische kwaliteit kunt verwachten. Vooralsnog zijn deze Clips enkel in de browser beschikbaar. Het lijkt ons een kwestie van tijd tot Apple de functie ook in de App Store zelf toevoegt.

