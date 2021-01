De AirPods Pro 2 komen eraan, maar wat kunnen we ervan verwachten? We zetten de vijf belangrijkste geruchten op een rij.

AirPods Pro 2021 verwachtingen

Of ze nu de AirPods Pro 2 of AirPods Pro 2021 gaan heten: er komen nieuwe high-end AirPods aan die ruisonderdrukking ondersteunen. Dankzij geruchten en gelekte informatie kunnen we er al heel wat over vertellen. Dit zijn onze verwachtingen.

1. Nieuw design

Eén van de meest zichtbare verbeteringen van de AirPods Pro 2 is het nieuwe design. Apple zou hard werken aan een nieuw ontwerp waarbij de steeltjes volledig worden weggewerkt. Daardoor lijken deze nieuwe AirPods meer op echte oordopjes. Waarschijnlijk zullen ze nog steeds siliconen opzetstukjes hebben, zodat ze in verschillende soorten oren goed blijven zitten.

2. Een nieuwe manier van bediening

Als de AirPods Pro 2 geen steeltjes meer hebben, kun je deze ook niet meer gebruiken om te schakelen tussen ruisonderdrukkingsmodi of de muziek pauzeren. Apple zal dus een nieuwe manier moeten vinden om de oordopjes te bedienen. Denk hierbij aan tikken op de zijkant van het oordopje, of een grotere focus op spraakbediening via Siri.

3. Nieuw oplaaddoosje

Het oplaaddoosje van de huidige AirPods Pro is best groot, zeker vergeleken met die van de reguliere AirPods. Het nieuwe design van de oordopjes zou ervoor zorgen dat de AirPods Pro 2 ook een compacter oplaaddoosje krijgen. Er hoeft immers geen uitsparing meer gemaakt te worden voor de steeltjes.

Dit doosje zal wederom draadloos opladen ondersteunen en een fysieke poort hebben om sneller op te laden met een kabeltje. Net als bij de onlangs verschenen AirPods Max zal Apple hier waarschijnlijk weer voor een Lightning-aansluiting kiezen.

4. Verbeterde geluidskwaliteit

Hoewel we nog weinig concrete geruchten hebben gehoord over de geluidskwaliteit van de AirPods Pro 2, gaan we er vanuit dat Apple ook op dit gebied weer stappen heeft gezet. De overstap van de AirPods naar de AirPods 2 leverde ook een hoorbare verbetering op, met diepere bastonen en een betere balans tussen geluid.

De AirPods Pro zijn inmiddels alweer een hele tijd oud, dus is de kans groot dat Apple op audiogebied weer wat innovaties doorvoert in de tweede editie van de Pro-oordoppen.

5. Dezelfde opties voor ruisonderdrukking

Met de AirPods Max hebben we gezien hoe Apple exact dezelfde vormen van ruisonderdrukking doorvoerde van de AirPods Pro. Reken er dus maar op dat je ook bij de AirPods Pro 2 weer de keuze hebt tussen drie vormen van ruisondrukking: Ruisonderdrukking aan, Ruisonderdrukking uit en de Transparantiemodus die omgevingsgeluid juist versterkt. Meer weten over deze drie geluidsstanden? In onze tip leggen we uit hoe het zit.

6. Verschijnen in eerste helft van 2021

Volgens de meest recente geruchten zou Apple van plan zijn om de AirPods Pro 2 in de eerste helft van 2021 uit te brengen. Dat is opvallend, want ook de reguliere AirPods zouden in die periode een upgrade krijgen. De kans is dus groot dat Apple zowel de AirPods als AirPods Pro relatief kort achter elkaar van een nieuwe versie voorziet. Deze zullen dan na een week al leverbaar zijn in Nederland.

7. Dezelfde prijs als de originele AirPods Pro

Tot nu toe vervangen nieuwe AirPods altijd direct de oude exemplaren. Dat zou betekenen dat de AirPods Pro niet meer leverbaar zijn zodra Apple de AirPods Pro 2 presenteert.

De AirPods Pro zijn ook nu nog steeds erg prijzig, dus verwachten we dat de prijs van de tweede generatie hetzelfde zal blijven. Dat zou betekenen dat de AirPods Pro 2 inclusief draadloze oplaadcase 280 euro gaan kosten.