Toffe functies AirPods Pro 2: dankzij nieuwe bluetooth-codec en Auracast

Nieuwe functies AirPods Pro 2: bluetooth-upgrade en Auracast

Volgens de geruchten komt Apple dit najaar met de AirPods Pro 2. De eerste generatie van de AirPods Pro kwamen uit in 2019, dus het is eigenlijk wel tijd voor een update. De nieuwe oordopjes gaan niet alleen nieuwe functies krijgen, maar verschillende bronnen zeggen ook dat er een nieuwe H1-chip komt. Deze chip moet onder andere zorgen voor een langere batterijduur én verbeterde actieve ruisonderdrukking voor de AirPods Pro 2.

Volgens de laatste geruchten gaat deze nieuwe H1-chip ook de nieuwe versie van bluetooth ondersteunen. Deze nieuwe versie van bluetooth is pas afgerond en beschikt over de LC3-codec. Deze codec heeft een betere geluidskwaliteit met een veel lagere bitrate. De codec zorgt er dus onder andere voor dat het stroomverbruik een stuk lager wordt. Meerdere geruchten wijzen er overigens op dat iOS 16 ondersteuning heeft voor deze LC3-codec.

Wat is Auracast?

Dat is echter niet alles, want er gaat waarschijnlijk nog meer veranderen. Als de AirPods Pro 2 inderdaad de nieuwe bluetooth-codec ondersteunt, komt ook Auracast (wat hier een onderdeel van is) om de hoek kijken. Met Auracast kun je bijvoorbeeld meerdere setjes oordopjes met een bron verbinden om naar muziek luisteren. Op dit moment kan dit al met je AirPods, maar kun je maximaal twee setjes AirPods gebruiken. Straks zijn dit er dus een stuk meer!

Het wordt dan ook makkelijker om verbinding te maken. Je kunt dan bijvoorbeeld je AirPods met de televisie in de sportschool (of minder leuk: de vergaderzaal) verbinden. Zo kun je ongestoord je meters maken op de loopband, terwijl je ook de televisie-uitzending kan volgen.

Om een verbinding te maken met een Auracast-apparaat hoef je geen gekke sprongen te maken. Het gaat ongeveer net zoals je nu verbinding met een wifi-netwerk maakt. Een andere optie is ook dat je via een speciale qr-code verbinding maakt of dat je de iPhone (met aangesloten AirPods) heel eventjes in de buurt moet houden.

En de oude AirPods dan?

Het is nog niet bekend of de oude AirPods misschien met een software-update ook (gedeeltelijk) de nieuwe bluetooth-functies gaan krijgen. Waarschijnlijk is er wel nieuwe hardware nodig om echt álle functies te kunnen gebruiken. Daarmee zouden de AirPods Pro 2 de eerste oordopjes kunnen zijn die de nieuwe functies van bluetooth (en daarmee Auracast) gaan krijgen.

