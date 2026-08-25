iOS 27 bèta 7 is uit: wanneer komt de definitieve update naar je iPhone?

Apple heeft de publieke bèta 7 uitgebracht voor iOS 27, iPadOS 27 en macOS 27 – daarmee komen de officiële releases steeds dichterbij.

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iOS 27 bèta 7 is uit

De nieuwe publieke bèta-versie van iOS 27 volgt kort na de bèta 7 voor ontwikkelaars. Apple heeft naast iOS 27 en iPadOS 27 ook nieuwe publieke bèta’s uitgebracht voor tvOS 27, macOS 27 Golden Gate en HomePod Software 27. Voor gebruikers die deelnemen aan het publieke bèta-programma staan de updates inmiddels klaar om te downloaden.

Als je hoopt op grote nieuwe functies, dan kom je deze keer bedrogen uit. Apple richt zich in deze fase namelijk vooral op het oplossen van bugs en het verbeteren van de stabiliteit. Dat is niet verrassend, want de definitieve versies van de nieuwe besturingssystemen worden al over enkele weken verwacht.

macOS 27 Golden Gate

Ook macOS 27 Golden Gate bevindt zich inmiddels in een vergevorderd stadium. In eerdere bèta’s introduceerde Apple onder meer een nieuw uiterlijk voor de bekende rood-gele-groene vensterknoppen en een nieuwe achtergrond. Voor iPhone- en iPad-gebruikers draait het in de nieuwste bèta’s vooral om een soepelere ervaring. Grote veranderingen hoeven we richting de release dan ook niet meer te verwachten.

Downloaden

Heb je een publieke bèta geïnstalleerd, dan kun je iOS 27 bèta 7 downloaden via de app Instellingen, onder ‘Algemeen’ > ‘Software-update’. Houd er wel rekening mee dat bètasoftware nog fouten kan bevatten. Voor dagelijks gebruik blijft wachten op de definitieve versie daarom nog altijd de veiligste keuze.

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Officiële versie

De komende weken zal Apple naar verwachting de laatste problemen uit de software halen, voordat iOS 27, iPadOS 27 en de andere nieuwe systemen officieel beschikbaar komen. Die officiële versies verwachten we in september. Mogelijk maakt Apple nog deze week bekend wanneer dat precies zal zijn. Wil je er niets van missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je automatisch op de hoogte!