EarPods vs AirPods 4: zó groot zijn de (prijs)verschillen

Apple EarPods verschijnen tegenwoordig in toenemende mate in het straatbeeld – reden voor ons om ze maar eens te vergelijken met de AirPods 4!

EarPods vs AirPods 4

Voor veel mensen zal de belangrijkste reden om voor de EarPods te kiezen in plaats van voor de AirPods 4 het prijsverschil zijn. De EarPods koop je bij Apple namelijk al voor slechts 25 euro. Voor de AirPods 4 betaal je bij Apple maar liefst 149 euro, of zelfs 199 euro als je ook active noise cancelling wilt. Dat is natuurlijk een enorm verschil. Maar er zijn meer verschillen.

Draadloos of bedraad

Om te beginnen zijn de EarPods bedraad en de AirPods 4 draadloos. Op zich is draadloos natuurlijk fijner omdat er geen kabel is die in de weg kan zitten, maar er zitten ook wat potentiële nadelen aan.

Het risico dat je een van je AirPods kwijtraakt, is groter dan bij de EarPods. Daarbij heb je bij een draadloze verbinding meer kans op storingen dan bij bedrade oordopjes. In het geval van EarPods moet je wel de juiste aansluiting hebben. Heb je nog EarPods met een mini-jack of Lighting-aansluiting, dan loop je tegen problemen aan wanneer je een nieuwe iPhone koopt. Ook kan het kabeltje van de EarPods in de knoop raken. Je hebt wel weer een ingebouwde afstandsbediening in het kabeltje.

Geluidskwaliteit

De meerprijs van de AirPods 4 is er niet alleen omdat de AirPods draadloos zijn, het is ook vanwege de veel betere geluidskwaliteit. Dankzij de nieuwe chip en technieken zoals Ruimtelijke Audio klinkt muziek ruimtelijker, met meer detail en helderheid, en een betere balans tussen hoge en lage tonen. Sowieso zijn bastonen via de AirPods 4 duidelijker en voller. Active Noise Cancellation (op de duurdere versie) helpt ook muziek duidelijker te horen.

De geluidskwaliteit van de EarPods is niet slecht, maar blijft wel ver achter bij die van de AirPods 4. Gebruik je oordopjes vooral voor telefoongesprekken en podcasts, dan valt het verschil waarschijnlijk wat minder op. Bij muziek en films is het verschil juist direct duidelijk.

Draagcomfort

De EarPods hangen wat meer in je oor dan de AirPods 4. Dat voelt in principe wat comfortabeler, maar de keerzijde is dat ze wat sneller uit je oor kunnen vallen. Zeker tijdens sport, of wanneer je per ongeluk aan het kabeltje trekt. De AiPods 4 vallen minder snel uit doordat ze wat strakker in je oor zitten. Dat voelt dan wel net weer wat minder comfortabel, vooral wanneer je ze erg lang draagt. Ze sluiten je oren wel veel beter af voor omgevingsgeluid. Wat je fijner vindt, is dus best persoonlijk en het ligt eraan wat je ermee wilt gaan doen.

Wel of geen batterijen

De batterijen van je AirPods kunnen leeg raken en moet je dus regelmatig opladen. Dat is iets wat bij de EarPods helemaal niet aan de orde is. Dat is een zorg minder wanneer je van plan bent om de oordopjes lang achter elkaar te gebruiken.

Conclusie: EarPods vs AirPods 4

De verschillen tussen de EarPods en de AirPods 4 zijn enorm en dat zie je dus ook terug in de prijs. Wil je zo min mogelijk geld uitgeven en gebruik je de oordopjes voornamelijk voor telefoongesprekken en podcasts? Dan zijn de EarPods ideaal. Wil je vooral een goede geluidskwaliteit en draag je de oortjes tijdens het sporten? Dan is het al snel een beter idee om voor de AirPods 4 te kiezen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

