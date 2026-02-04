NLZiet aanbieding is terug: gratis proefperiode én 50 procent korting

Goed nieuws voor streamingfans: de populaire NLZIET aanbieding is terug! Je begint met een gratis proefperiode. Daarna profiteer je direct van 50 procent korting op je abonnement.

Zo werkt de winteraanbieding van NLZiet

NLZiet heeft momenteel een aantrekkelijke aanbieding lopen. Je kunt 14 dagen gratis proberen en daarna betaal je de eerste drie maanden maar de helft. Het Premium-pakket kost normaal 9,95 euro per maand, maar nu betaal je slechts 4,95 euro. Na de proefperiode kun je gewoon opzeggen of overstappen naar een ander pakket.

Wat krijg je met NLZiet Premium

Met het Premium-abonnement van NLZIET stream je gemakkelijk tegelijkertijd op twee apparaten en krijg je toegang tot meer dan 40 Nederlandse zenders, van populaire omroepen tot regionale kanalen. Het grootste voordeel is dat je afleveringen volledig reclamevrij kunt terugkijken, zodat je nooit een moment hoeft te missen. Daarnaast kun je bij veel programma’s zelfs vooruitkijken, zonder te hoeven wachten op de officiële uitzending van de volgende aflevering.

NLZIET biedt drie verschillende abonnementen aan, zodat er voor ieder wat wils is. Je kiest eenvoudig een abonnement die perfect aansluit bij jouw kijkgewoontes en voorkeuren. Of je vooral live tv volgt, programma’s terugkijkt of een uitgebreid zenderpakket wilt, er is altijd een passende abonnement.

Basis-abonnement: voor 7,95 euro per maand krijg je toegang tot 40 Nederlandse zenders, waaronder NPO, RTL en BBC NL. Je kijkt op één apparaat tegelijk;

voor 7,95 euro per maand krijg je toegang tot 40 Nederlandse zenders, waaronder NPO, RTL en BBC NL. Je kijkt op één apparaat tegelijk; Premium-abonnement: wil je meer flexibiliteit en gemak? Met het Premium-abonnement kun je op twee apparaten tegelijk kijken en veel programma’s (onder andere van RTL en KIJK) reclamevrij terugkijken. Tijdelijk betaal je de eerste drie maanden slechts 4,95 euro per maand (daarna 9,95 euro);

wil je meer flexibiliteit en gemak? Met het Premium-abonnement kun je op twee apparaten tegelijk kijken en veel programma’s (onder andere van RTL en KIJK) reclamevrij terugkijken. Tijdelijk betaal je de eerste drie maanden slechts 4,95 euro per maand (daarna 9,95 euro); Extra-abonnement: ga voor het meest complete aanbod met het Extra-abonnement. Je betaalt nu tijdens de actie de eerste drie maanden 5,95 euro per maand (daarna 11,95 euro). Je krijgt naast alle standaardzenders 17 extra zenders, waaronder Paramount Network, Comedy Central, MTV en Nickelodeon. Je kunt op drie apparaten tegelijk kijken en programma’s nagenoeg altijd reclamevrij terugkijken.

NLZiet gebruiken op je iPhone of iPad

Download de NLZiet-app gratis uit de App Store op je iPhone of iPad. Na het aanmelden kun je direct live tv kijken of afleveringen terugkijken. De app werkt gemakkelijk en je vindt alle programma’s snel terug via de zoekfunctie. Voor de beste kijkervaring zet je je iPhone horizontaal of gebruik je AirPlay om naar je Apple TV te streamen.

NLZIET | Online tv-kijken NLZIET Cooperatief U.A. 8.2 (5.799 reviews) Gratis via App Store via App Store