Paaseieren winactie van Bol 2026: hier vind je alle verstopte eieren!

Ook dit jaar heeft Bol weer een paas-actie waarbij je in de app eieren moet zoeken om een prijs te winnen. Wij vertellen je waar je ze kunt vinden!
Lees verder na de advertentie.
Paas-actie 2026: hier vind je alle verstopte eieren in de app van Bol
Met de paasdagen heeft Bol een leuke winactie in de app. Als je alle verborgen paaseieren kunt vinden in de applicatie van Bol maak je kans op een tegoedbon van 150 euro. Je moet in totaal twaalf eieren vinden.
De winactie is in de app en op de website beschikbaar. Wij vertellen waar je de eieren in de app kunt vinden. Met de meeste beschrijvingen kun je ze ook wel op de website vinden, maar houdt er dan wel rekening mee dat je vaak nog even moet doorzoeken.
Door op de knop ‘Maak kans op 150,-‘ te tikken, krijg je een lijst te zien met alle paaseieren die je moet zoeken in de Bol-app. Op de website moet je op ‘De paashaas heeft 12 eieren verstopt tikken’. Je kunt in de app en op de website op een van de openstaande eitjes tikken om een hint te krijgen.
Toch blijft het een flinke uitdaging om alle twaalf paaseieren te vinden bij Bol. En er is weinig zo frustrerend als nét dat ene ei niet kunnen vinden. Daarom zetten we hieronder op een rij waar je de eieren kunt vinden in de Bol-app. Zo wordt het zoeken kinderspel en kun je meedingen met de prijs!
- Spot ei Shop: tik in de zoekbalk op het camera-icoontje, richt je camera van je iPhone op een ei (dat mag ook een plaatje zijn) en tik op zoeken. Het eitje vind je in de resultaten;
- Daháággg, deal: op de hoofdpagina, scrol naar onderen tot de titel ‘Bekijk alle aanbiedingen’. Het ei staan bij de titel;
- Ei love it: tik op het hartje bij het artikel om iets toe te voegen aan een verlanglijstje. Tik daarna op ‘Lijstjes’ in de app en open een van je verlanglijstjes;
- bby wats je ping: ga naar instellingen in de app, tik op notificaties en vind je linksonder het ei;
- Hallo, met Bol: tik op ‘Mijn Bol’ en ga naar ‘Berichten’, het ei staat linksonder;
- Weer Zo-ne Deal: ga naar de hoofdpagina, scrol naar beneden tot je ‘Alle aanbiedingen’ te zien krijgt. Tik hierop en de ‘Deal Zone’ wordt geopend. Scrol naar beneden en het ei vind je tussen de aanbiedingen;
- A EI: tik in de app op het Cadeauhulp-icoon rechtesonderin de app, het ei komt dan rechtsbovenin tevoorschijn;
- Opgepoetste klok: ga naar de homepage en scrol naar beneden. Tik op ‘Refurbished bij Bol’ en scrol naar beneden tot je het kopje ‘Smartwatch’ te zien krijgt. Tik erop en scrol helemaal naar beneden.
- Fit check!: ga naar de homepage en scrol naar beneden tot de titel ‘Nieuwe collectie voorjaarsmode’. Tik erop en scrol naar ‘Laat je inspireren!’ en tik op ‘Shop deze look’. Het ei vind je rechtsonder.
- Start!: op de hoofdpagina, bij de titel ‘Misschien vind je dit ook leuk’;
- Kobo ei-reader: zoek in de zoekbalk op Kobo e-reader, klik een e-reader aan en klik vervolgens op de productbeschrijving;
- Seleggt: open de zoekbalk in de app, zoek op Select en je ziet het ei boven aan de pagina.