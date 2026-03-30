Paaseieren winactie van Bol 2026: hier vind je alle verstopte eieren!

Ook dit jaar heeft Bol weer een paas-actie waarbij je in de app eieren moet zoeken om een prijs te winnen. Wij vertellen je waar je ze kunt vinden!



Paas-actie 2026: hier vind je alle verstopte eieren in de app van Bol

Met de paasdagen heeft Bol een leuke winactie in de app. Als je alle verborgen paaseieren kunt vinden in de applicatie van Bol maak je kans op een tegoedbon van 150 euro. Je moet in totaal twaalf eieren vinden.

De winactie is in de app en op de website beschikbaar. Wij vertellen waar je de eieren in de app kunt vinden. Met de meeste beschrijvingen kun je ze ook wel op de website vinden, maar houdt er dan wel rekening mee dat je vaak nog even moet doorzoeken.

Door op de knop ‘Maak kans op 150,-‘ te tikken, krijg je een lijst te zien met alle paaseieren die je moet zoeken in de Bol-app. Op de website moet je op ‘De paashaas heeft 12 eieren verstopt tikken’. Je kunt in de app en op de website op een van de openstaande eitjes tikken om een hint te krijgen.

Toch blijft het een flinke uitdaging om alle twaalf paaseieren te vinden bij Bol. En er is weinig zo frustrerend als nét dat ene ei niet kunnen vinden. Daarom zetten we hieronder op een rij waar je de eieren kunt vinden in de Bol-app. Zo wordt het zoeken kinderspel en kun je meedingen met de prijs!