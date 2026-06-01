Netflix heeft stiekem veel meer films en series: zo krijg je toegang

Steeds meer mensen gebruiken een VPN niet alleen voor privacy, maar ook om hun Netflix-aanbod uit te breiden. Door verbinding te maken met servers in andere landen krijg je toegang tot meer films en series die normaal niet zichtbaar zijn. Hieronder vertellen we je er meer over.

Met dit trucje haal je meer uit jouw Netflix-abonnement

Wist je dat het aanbod van Netflix per land verschilt? Dat heeft te maken met uitzendrechten en licentieafspraken, die niet overal hetzelfde zijn. Daardoor kunnen films en series die bijvoorbeeld in de Verenigde Staten beschikbaar zijn, ontbreken in Nederland.

Met een VPN kun je het internetverkeer via een server in een ander land laten lopen, waardoor Netflix denkt dat je vanuit die locatie kijkt. Zo krijg je toegang tot een andere contentbibliotheek. Hieronder zetten we alles voor je op een rij, inclusief de beste aanbiedingen voor een VPN.

Wat is een VPN precies?

Een VPN (Virtual Private Network) versleutelt je internetverbinding en leidt deze via een externe server. Naast extra privacy en veiligheid kan dit ook handig zijn voor het bekijken van streamingaanbod uit andere landen. Door verbinding te maken met een server in een specifieke regio, verander je als het ware je online locatie.

Het instellen van een VPN is vrij eenvoudig. Na het installeren van de app kies je een server in het gewenste land en open je Netflix opnieuw. In sommige gevallen kan het nodig zijn om de app te herstarten, cookies te verwijderen of opnieuw in te loggen. Voor een prettige kijkervaring is een snelle en stabiele VPN-verbinding belangrijk, zodat films en series zonder onderbrekingen afspelen.

1. Proton VPN: al vanaf 2,99 euro per maand

Proton VPN is een bekende speler op de VPN-markt en komt nu met een aantrekkelijke aanbieding. Bij een tweejarig abonnement betaal je tijdelijk slechts 2,99 euro per maand voor VPN Plus. Daarmee kun je tot 10 apparaten tegelijk verbinden en heb je toegang tot meer dan 15.000 servers in ruim 120 landen.

Ook het jaarabonnement is flink afgeprijsd. Hiervoor betaal je nog 3,99 euro per maand in plaats van de reguliere 9,99 euro. Naast de VPN-dienst krijg je bovendien toegang tot het bredere Proton-ecosysteem, waaronder een versleutelde e-maildienst, wachtwoordmanager, agenda en cloudopslag.

2. CyberGhost: al vanaf 1,59 euro per maand

CyberGhost is al ruim vijftien jaar actief als VPN-aanbieder en heeft in die periode een sterke reputatie opgebouwd. De dienst staat bekend om zijn goede ondersteuning, met een klantenservice die 24/7 beschikbaar is om vragen snel te beantwoorden.

Ook op het gebied van gebruiksgemak scoort CyberGhost goed. De VPN werkt op vrijwel alle besturingssystemen en apparaten en biedt servers in meer dan 100 landen, waardoor je veel keuze hebt in verbindingen.

Één abonnement ondersteunt tot zeven gelijktijdige apparaten, en je kunt de dienst bovendien installeren op bijvoorbeeld je router, spelconsole of smart-tv, zodat al je apparaten beveiligd zijn. Je scoort nu al een abonnement vanaf 1,59 euro per maand en ontvang je tijdelijk ook nog eens 2 maanden gratis.

3. Surfshark: al vanaf 1,99 euro

Surfshark is een bekende VPN-aanbieder. De app is gebruiksvriendelijk, en zit vol functies. Je profiteert van snelheden tot 10 Gbit/s, toegang tot meer dan 4.500 servers en een ingebouwde adblocker.

Daarnaast kun je een onbeperkt aantal apparaten tegelijk verbinden. Standaard bevat Surfshark ook “Alternative ID”, inclusief een e-mailgenerator en het aanmaken van fictieve persoonsgegevens, zodat je je echte gegevens niet hoeft te delen op websites.

Surfshark staat bekend om zijn scherpe prijzen. Bij een tweejarig abonnement betaal je tijdelijk 1,99 euro per maand, inclusief drie maanden extra. Kies je voor Surfshark One, dan krijg je voor 2,29 euro per maand ook antivirusbescherming tegen schadelijke bestanden.

4. VPN Nederland: al vanaf 3,99 euro

VPN Nederland is een van de voordeligste VPN-aanbieders op de markt en, zoals de naam al aangeeft, een Nederlands bedrijf. Een groot pluspunt is dat de klantenservice gewoon in het Nederlands beschikbaar is en zeven dagen per week bereikbaar blijft.

De dienst levert hoge snelheden tot 10 Gbit/s, waardoor je nauwelijks merkt dat de VPN actief is. Dankzij een tijdelijke actie ligt de prijs op slechts 3,99 euro per maand.

Express VPN: al vanaf 2,29 euro

ExpressVPN is een van de bekendste VPN-diensten ter wereld en staat vooral bekend om zijn hoge snelheid en sterke focus op privacy en beveiliging. De dienst is eenvoudig in gebruik en werkt op vrijwel alle apparaten, van smartphones tot smart-tv’s en routers.

Je krijgt toegang tot een groot netwerk van servers in meerdere landen, waardoor je stabiel en snel kunt verbinden, waar je ook bent. ExpressVPN staat bovendien bekend om zijn betrouwbare prestaties bij streaming en dagelijks gebruik, zonder dat je inlevert op veiligheid of gebruiksgemak.