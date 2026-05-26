Ga je binnenkort op reis? Dit is de beste eSIM voor Turkije (of een ander land) om online te blijven (ADV)

Ga je binnenkort op vakantie naar het buitenland en wil je direct online zijn zonder hoge roamingkosten? Met een eSIM regel je eenvoudig mobiel internet vooraf, zodat je tijdens je reis snel en zonder gedoe verbonden bent. Hieronder leggen we uit hoe het werkt.

Zo ben je op vakantie het snelst en makkelijkst online

Ga je op vakantie naar Turkije, dan is de kans groot dat je direct bij aankomst online wilt zijn. Google Maps, taxi’s regelen, reserveringen checken of gewoon contact houden via WhatsApp: een stabiele internetverbinding is eigenlijk onmisbaar. Tegelijkertijd kunnen roamingkosten buiten de EU flink oplopen, waardoor je voor vertrek beter even nadenkt over een alternatief.

Een eSIM van Ubigi is interessant voor reizigers die zonder gedoe online willen zijn en vooraf duidelijkheid willen over hun kosten. Je weet van tevoren precies waar je aan toe bent en hoeft op de luchthaven niet langs telecomwinkels of registratiebalies voor een lokale simkaart. Extra mooi meegenomen: met de kortingscode IPHONED10 ontvang je tijdelijk 10% korting (geldig tot en met juli) en ontvang je daarnaast 100 MB gratis.

Waarom een eSIM in Turkije zeker niet mag ontbreken

Het grote voordeel van een eSIM is vooral het gemak. In plaats van zoeken naar een lokale simkaart op het vliegveld of risico lopen op hoge roamingtarieven, activeer je vooraf een databundel op je toestel. Je installeert de eSIM via een QR-code of app en hoeft daarna niets meer te doen.

Zodra je aankomt in Turkije schakelt je telefoon automatisch over naar het lokale netwerk dat bij je eSIM-aanbieder hoort, zoals Turk Telekom en Turkcell. Je hebt dus direct internet, zonder vertraging of extra handelingen. Zorg er wel voor dat je je eSIM vóór vertrek installeert en activeert, zodat alles meteen werkt bij aankomst.

Ubigi maakt internetten in Turkije een stuk eenvoudiger

Een van de meest gebruikte opties voor Turkije is Ubigi. Deze eSIM-aanbieder richt zich op reizigers die vooraf duidelijk willen weten wat ze kwijt zijn aan data, zonder verrassingen achteraf.

Ubigi werkt volledig digitaal: je kiest een databundel voor Turkije, installeert de eSIM op je telefoon en activeert hem wanneer je wilt. Dat kan al vóór vertrek, zodat je bij landing meteen online bent. De verbinding loopt via lokale netwerken, waardoor je gewoon stabiel mobiel internet hebt tijdens je reis. Alles is vooraf geregeld en je houdt volledige controle over je verbruik.

Bundel Geldigheid Prijs 1GB 7 dagen €4,- 3GB 30 dagen €7,- Unlimited 1 dag €9,- 10GB 7 dagen €12,- 10GB 30 dagen €14,- Unlimited 7 dagen €25,- 25GB 30 dagen €29,- Unlimited 15 dagen €39,- Unlimited 30 dagen €69,-

Maar, welke kies je dan? Bij normaal gebruik is de bundel van 10GB voor dertig dagen de beste keuze voor de meeste reizigers. Daarmee heb je genoeg data om te navigeren met Apple Kaarten, berichten versturen via WhatsApp of foto’s te uploaden op je sociale media. Wil je liever niet constant je resterende data moeten checken? De onbeperkte abonnementen zijn in dat geval het overwegen waard voor volledige gemoedsrust.

Dit is hoe je een eSIM activeert

In de praktijk is het proces vrij simpel. Je downloadt de app of ontvangt een QR-code, scant deze met je telefoon en voegt de eSIM toe aan je toestel. Daarna kies je wanneer je hem activeert. Eenmaal in Turkije zet je mobiele data over naar je eSIM-profiel en ben je direct online. Je Nederlandse simkaart blijft daarnaast gewoon actief voor oproepen en berichten, afhankelijk van je instellingen.

Twijfel je of je toestel geschikt is voor eSIM? Je kunt dit eenvoudig controleren door *#06# te bellen op je smartphone. Verschijnt er een EID-code op het scherm, dan ondersteunt je toestel eSIM. Deze iPhones ondersteunen eSIM:

iPhone XS, XS Max en XR

Alle iPhone 11-modellen

Alle iPhone 12-modellen

Alle iPhone 13-modellen

Alle iPhone 14-modellen

Alle iPhone 15-modellen

Alle iPhone 16-modellen

Alle iPhone 17-modellen