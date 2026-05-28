Deze slimme luchtkoeler van Action is een betaalbaar alternatief voor airco

De Nexxt draagbare luchtkoeler met mistfunctie is een compacte oplossing voor directe verkoeling tijdens warme dagen. Dankzij het draadloze ontwerp gebruik je hem eenvoudig overal in huis, op kantoor of onderweg. Hieronder vertellen we je er meer over.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Deze draadloze luchtkoeler neem je overal mee naartoe

De Nexxt draagbare luchtkoeler en ventilator met mistfunctie is een compacte en draadloze oplossing voor wie extra verkoeling zoekt tijdens warme dagen. Het apparaat, dat exclusief online verkrijgbaar is via Action, combineert luchtcirculatie met een fijne waternevel voor een direct fris gevoel.

Door het lichte en draagbare ontwerp is hij eenvoudig overal te gebruiken: in huis, op het balkon, op kantoor of zelfs onderweg in een camper of boot. Daarnaast is het extra aantrekkelijk dat je deze luchtkoeler al voor een betaalbare prijs in huis haalt, want hij kost slechts 34,95 euro.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Draadloze ventilator met mistfunctie en lange accuduur

Wat deze airco van Action onderscheidt, is de combinatie van drie ventilatiestanden met een geïntegreerde mistfunctie. Zo kies je eenvoudig tussen een zachte luchtstroom of een krachtigere ventilatie, terwijl de fijne nevel zorgt voor extra verkoeling. Vooral tijdens droge en warme dagen biedt dit merkbaar meer verkoeling dan een standaard ventilator.

Hij is volledig draadloos te gebruiken dankzij de ingebouwde 6000 mAh accu. Afhankelijk van de gekozen stand gaat deze ongeveer 3 tot 8 uur mee. Opladen gebeurt via USB en neemt gemiddeld zo’n vier uur in beslag. Het waterreservoir van 260 ml maakt het mogelijk om de mistfunctie te gebruiken zonder dat je het apparaat steeds hoeft bij te vullen.

Deze ventilator past op je bureau, muur of raam

Het ontwerp is praktisch en veelzijdig inzetbaar. Je plaatst de luchtkoeler eenvoudig op een bureau of nachtkastje, maar dankzij het meegeleverde ophangsysteem kun je hem ook aan een muur of raam bevestigen. Bedienen kan via de knoppen op het apparaat zelf of met de meegeleverde afstandsbediening, wat zorgt voor extra gemak.

Met een vermogen van 15 watt werkt het apparaat energiezuinig en stil, waardoor hij goed tot zijn recht komt in slaapkamers of op werkplekken waar je graag rust hebt. Door het compacte formaat (33,1 x 10,7 x 10,2 cm) neemt hij weinig ruimte in beslag en is hij bovendien makkelijk te verplaatsen of mee te nemen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Compact alternatief voor dure airconditioning

Hoewel deze airco van Action geen volwaardige airconditioning is, levert dit model wel duidelijke verkoeling op tijdens warme dagen. Vooral in kleinere ruimtes zorgt de combinatie van luchtstroom en mist voor een aangenaam fris gevoel. Al met al is de Nexxt draagbare luchtkoeler een betaalbare en praktische oplossing voor wie op zoek is naar flexibele verkoeling, zonder gedoe met installatie of hoge kosten. Let op: hij is alleen online verkrijgbaar.