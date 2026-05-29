Met dit trucje scoor je een gratis 4-pack AirTags

Ben je regelmatig je sleutels, tas of andere spullen kwijt? Met een AirTag vind je ze altijd snel terug. Sluit je nu een sim only abonnement af, dan kun je een 4-pack Apple AirTags (versie 2) tijdelijk helemaal gratis krijgen. Hieronder vertellen we hoe het werkt.

100 euro accessoiretegoed bij sim only van KPN of Vodafone

Sluit je een sim only abonnement bij Vodafone of KPN af via Mobiel.nl, dan profiteer je tijdelijk van een leuke bonus. Je kiest zelf wat je wilt: gratis JBL-oordopjes of een speaker ter waarde van 160 euro, of een tegoedbon van 100 euro om accessoires mee te kopen.

Met die tegoedbon haal je bijvoorbeeld een 4-pack Apple AirTag 2 helemaal gratis in huis. Het 4-pack van de AirTags 2 is momenteel namelijk beschikbaar via Mobiel.nl voor 99,95 euro. Dat valt precies binnen de 100 euro tegoedbon, zodat je deze set helemaal gratis kunt bestellen.

Dit wil je weten over Vodafone als provider

Bij Vodafone kun je kiezen uit verschillende bundels, afhankelijk van hoeveel data en belminuten je nodig hebt. Er zijn kleinere bundels als je je telefoon vooral gebruikt om te bellen en te appen, en grotere of onbeperkte bundels als je veel online bent, streamt of je hotspot gebruikt. Je kunt je abonnement vaak ook eenvoudig aanpassen als je gebruik verandert.

Extra voordeel krijg je als je Vodafone combineert met Ziggo. Dit heet Combinatievoordeel. Als je beide diensten op hetzelfde adres hebt, krijg je bijvoorbeeld korting op je maandbedrag of extra data bij je mobiele abonnement. Bij een nieuw 2-jarig Vodafone-abonnement via Mobiel.nl met 3 tot 50 GB ontvang je 100 euro accessoiretegoed. Dit tegoed kun je inzetten om een gratis een 4-pack AirTags te bestellen.

Dit wil je weten over KPN als provider

Bij KPN kun je kiezen uit verschillende mobiele abonnementen, zodat je een bundel vindt die past bij jouw gebruik. Of je nu vooral appt en belt of juist veel streamt en online bent, er zijn zowel kleinere als onbeperkte bundels beschikbaar. Je kunt je abonnement daarnaast flexibel aanpassen als je verbruik verandert, zodat je niet vastzit aan één keuze.

Wat KPN onderscheidt, is de focus op een breed en stabiel netwerk in heel Nederland en de sterke integratie met vaste diensten zoals internet en tv. Combineer je meerdere KPN-diensten op één adres, dan profiteer je van Combivoordeel, zoals korting op je abonnement of extra data.

Dit is hoe het werkt

Door een nieuw 2-jarig abonnement bij Mobiel.nl met 0 tot 20 GB af te sluiten, krijg je 100 euro accessoiretegoed. Daarmee kun je een 4-pack AirTags gratis bestellen. Ga je liever voor een Unlimited-abonnement? Dan krijg je daar een gratis Kooduu Sensa-speaker bij t.w.v. 100 euro in plaats van accessoiretegoed.

De AirTag 2 in het kort

De AirTag 2 is de nieuwe generatie van Apple’s compacte tracker, bedoeld om spullen zoals sleutels, tassen of koffers snel terug te vinden via het Zoek mijn-netwerk. Je bevestigt het kleine apparaatje aan je waardevolle spullen en gebruikt je iPhone om het te lokaliseren. Dankzij de combinatie van Bluetooth en Ultra Wideband-technologie kun je steeds preciezer zien waar iets zich bevindt.

Ten opzichte van de eerste generatie is de AirTag 2 vooral verfijnd op prestaties. Zo is de nauwkeurigheid van het zoeken verbeterd, is het bereik groter en geeft de speaker een duidelijker signaal om een verloren item sneller terug te vinden. Het ontwerp is vrijwel hetzelfde gebleven, maar onder de motorkap is alles gericht op sneller, preciezer en betrouwbaarder zoeken binnen het Apple-ecosysteem.