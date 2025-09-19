Dit is hoe je tijdelijk een gratis Nintendo Switch 2 (inclusief Mario Kart) scoort

Overweeg je de nieuwe Nintendo Switch 2 te kopen? Dan hebben we een mooie aanbieding voor je: sluit een internet- en tv-abonnement af en ontvang de console helemaal gratis! Hieronder vind je meer informatie.

Gratis Nintendo Switch 2 + Mario Kart World t.w.v 509 euro

Er zijn regelmatig aantrekkelijke kortingen voor internet- en tv-abonnementen. Dit keer heeft Meervoordeel.nl, een partner van Ziggo, een speciale actie waarbij je tijdelijk een gratis Nintendo Switch 2 krijgt, met een waarde van 469,99 euro. Bovendien ontvang je er gratis Mario Kart World bij. Zo kun je meteen beginnen met gamen zodra de console bij je thuis wordt afgeleverd, zonder dat je eerst nog een spel hoeft te kopen.

Let op: de deal is gelding zolang de voorraad strekt, dus wacht niet te lang!

Wil je liever geen Nintendo Switch? Dan kun je ook kiezen voor een PlayStation 5 (t.w.v. 429 eur), de AirPods Max (t.w.v. 579 euro) of een korting van twaalf maanden op je abonnement.

Dit is wat je wil weten over de Nintendo Switch 2

De Nintendo Switch 2 is een verbeterde versie van de bekende Switch, met een groter en scherper scherm van bijna 8 inch waarop je games in full HD kunt spelen. Je hebt daardoor mooier beeld en een vloeiende gameplay. De controllers klikken magnetisch vast en liggen comfortabel in je handen, ideaal voor uren speelplezier. Ook kun je hem makkelijk via de nieuwe houder aansluiten op je tv, zelfs met 4K-kwaliteit.

Wat de Switch 2 extra leuk maakt, is dat je tijdens het gamen makkelijk kunt praten met vrienden via de ingebouwde GameChat. De console heeft meer opslagruimte en krachtiger hardware, waardoor je veel nieuwe en oudere games soepel kunt spelen. Door deze verbeteringen is de Switch 2 perfect voor gamers die onderweg willen spelen maar ook thuis graag op groot scherm spelen. Kortom, een veelzijdige console die je game-ervaring echt naar een hoger niveau tilt!

Ziggo combineert snel internet met uitgebreid tv-aanbod

Ziggo is een van de grootste internet- en tv-providers in Nederland en staat bekend om zijn snelle en stabiele verbindingen via het kabelnetwerk. Ze bieden verschillende internetpakketten aan met snelheden tot wel 1 Gigabit per seconde, perfect voor streamen, gamen en thuiswerken. Daarnaast kun je bij Ziggo ook kiezen uit een uitgebreid tv-aanbod met tientallen zenders, inclusief opties voor opnemen, live pauzeren en via de app tv-kijken, ook als je niet thuis bent.

Wat Ziggo zeker interessant maakt, is de combinatie van internet en televisie in één pakket, compleet met handige extra’s zoals Ziggo Sport en films op aanvraag. Ziggo werkt ook regelmatig aan vernieuwingen, zoals het aanbieden van glasvezeldiensten via een samenwerking met DELTA Fiber vanaf 2026. Zo ben je altijd voorzien van het snelste internet en de beste dekking.