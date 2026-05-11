Zo betaal je minder voor vluchten en hotels met één simpele truc (ADV)

De vakantieperiode komt eraan. Heb je nog niets geboekt? Bekijk dan zeker onderstaande tip, want daarmee kun je flink besparen op zowel vliegtickets als overnachtingen.

Zo haal je meer uit je vakantiebudget

Wie vaak op reis gaat, merkt al snel dat vakanties behoorlijk duur kunnen worden. Toch hoeft dat niet zo te zijn: met een slimme aanpak kun je flink besparen op vliegtickets en hotels. Het draait vooral om het juiste moment van boeken en goed vergelijken van prijzen, zeker als je flexibel bent met je reisdata of vertrekdagen.

Zonder vaste reisdag zie je namelijk sneller welke opties het goedkoopst zijn, zowel bij vliegtickets als bij hotels. Daarbij helpt het om verschillende data en websites naast elkaar te leggen en te checken of een pakketreis misschien voordeliger is dan wanneer je alles los boekt.

Bespaar op je vakantie met deze slimme tip

Ook prijsverschillen tussen landen en websites spelen een grote rol. Reisbureaus en vergelijkingssites hanteren niet overal dezelfde tarieven, waardoor exact dezelfde vlucht of hotelkamer soms goedkoper wordt aangeboden via een andere locatie. Een VPN van Proton kan hierbij handig zijn, omdat je daarmee je online locatie kunt aanpassen en zo kunt zien welke prijzen in andere landen gelden tijdens het boeken. Hieronder vertellen we daar meer over.

Waarom een VPN zeker handig is tijdens het boeken

Een VPN maakt het boeken van een reis vaak goedkoper. Hiermee wijzig je als het ware je digitale locatie, waardoor je kunt controleren of vliegtickets of hotels in andere landen tegen lagere prijzen worden aangeboden. Dat is vooral interessant als je op zoek bent naar tips om goedkope vliegtickets te vinden of wilt uitzoeken wanneer het beste moment is om voordelig te boeken. Veel reizigers zien namelijk dat prijzen verschillen per regio, valuta of vraag vanuit een bepaalde markt. Door daar slim op in te spelen, vergroot je de kans op een lagere totaalprijs voor jouw vakantie.

Voor wie vaker prijzen vergelijkt of vanuit verschillende landen zoekt, kan Proton VPN Plus een interessante keuze zijn. De dienst is gevestigd in Zwitserland en valt daardoor buiten Amerikaanse jurisdictie en de grote surveillance-allianties. Daarnaast is Proton VPN volledig open-source en onafhankelijk geaudit, wat extra vertrouwen biedt aan gebruikers die veel waarde hechten aan privacy en transparantie. Proton houdt bovendien geen logs bij, toont geen advertenties en verkoopt geen gebruikersdata.

Proton VPN Plus nu tijdelijk voor 1 euro

Ook op praktisch vlak is Proton VPN Plus erg interessant voor reizigers. Je kunt de dienst op maximaal tien apparaten tegelijk gebruiken, terwijl NetShield zorgt voor ingebouwde advertentieblokkering en bescherming tegen malware. Bovendien beschikt Proton over meer dan 20 duizend servers verspreid over 145 landen, met snelheden tot 10 Gbps. Dat maakt het niet alleen een sterke privacyoplossing, maar ook een handige tool om prijzen en beschikbaarheid van vluchten en hotels tussen verschillende landen te vergelijken.

Wie Proton voor het eerst wil uitproberen, kan beginnen met de gratis versie. Dat is een laagdrempelige manier om kennis te maken met de dienst. De betaalde Plus-versie is vooral interessant voor reizigers die vaker prijzen vergelijken en optimaal gebruik willen maken van alle functies. Momenteel loopt er bovendien een introductieactie waarbij je Proton VPN Plus de eerste maand al kunt gebruiken voor slechts 1 euro.