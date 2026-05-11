Salderingsregeling verdwijnt: zo wordt je minder afhankelijk van het energienet (ADV)

Zendure komt met de SolarFlow Mix Series, een plug-in HEMS-hub die bedoeld is om zonnepanelen, thuisbatterijen en het energieverbruik in huis beter op elkaar af te stemmen. Hieronder vertellen we je er meer over.

Zendure breidt SolarFlow uit met nieuwe Mix Series

Zendure heeft het ecosysteem voor thuisenergie verder uitgebreid met de SolarFlow Mix Series. Met deze serie krijgen huishoudens een completere oplossing om zonne-energie slimmer te benutten en zo minder afhankelijk te worden van het energienet.

De Mix Series bestaat uit verschillende thuisaccusystemen die allemaal binnen één modulair platform samenwerken. Daarmee richt het systeem zich niet alleen op gebruikers die hun bestaande zonne-installatie willen uitbreiden, maar ook op huishoudens die vanaf de basis een volledig energiebeheersysteem willen opbouwen. Hieronder lees je er meer over.

Eén platform voor verschillende energiebehoeften

De SolarFlow Mix Series is beschikbaar in verschillende uitvoeringen, zoals de 3000 Mix AC+, 4000 Mix AC+ en de 4000 Mix Pro. Elk model is bedoeld voor een ander type huishouden, van kleinere woningen tot gezinnen met een hoger energieverbruik.

Het systeem begint met een basisopslag van 8 kWh. Afhankelijk van de situatie kan dit worden uitgebreid tot wel 50 kWh. Zo groeit de oplossing mee met de energiebehoefte van een huishouden. In ideale omstandigheden kan het systeem zorgen voor een flinke verlaging van de energiekosten. Afhankelijk van het gebruik en de opstelling kunnen besparingen vervolgens oplopen tot ruim 90 procent.

HEMS 2.0: minder terugleveren, meer besparen

Een belangrijk onderdeel van het platform is HEMS 2.0 (Home Energy Management System). Dit systeem zorgt ervoor dat de SolarFlow Mix Series slim omgaat met het opwekken, opslaan en gebruiken van energie. HEMS 2.0 houdt daarbij verschillende factoren in de gaten, zoals:

de opbrengst van zonnepanelen

het actuele energieverbruik in huis

de status van de batterij

en dynamische energietarieven

Op basis van deze gegevens bepaalt het systeem automatisch wanneer stroom wordt opgeslagen of juist direct in huis wordt gebruikt. Zo wordt er zoveel mogelijk gebruikgemaakt van zelf opgewekte zonne-energie, in plaats van deze terug te leveren aan het energienet.

Integratie met bestaande zonnepanelen en warmtepompen

Een belangrijk pluspunt van de Mix Series is dat het systeem goed samenwerkt met bestaande installaties. Het kan worden gekoppeld aan vrijwel alle gangbare PV-omvormers, waardoor je niet meteen je hele zonne-energiesysteem hoeft te vervangen.

Ook is het platform ontworpen met het oog op uitbreiding in de toekomst. Zo kan de Mix Series samenwerken met andere slimme apparaten in huis, zoals warmtepompen en laadpalen. Hierdoor ontstaat er een breder energiemanagementsysteem voor het hele huishouden. In de praktijk betekent dit dat opgewekte zonne-energie niet alleen wordt opgeslagen, maar ook slimmer wordt verdeeld over verschillende apparaten in huis.

Back-upfunctie SolarFlow Mix Series houdt je huis draaiende

Naast het slim optimaliseren van energieverbruik beschikt de SolarFlow Mix Series ook over een back-upfunctie. Bij een stroomstoring kan het systeem belangrijke apparaten blijven voorzien van stroom via een off-grid uitgang.

Afhankelijk van het model schakelt het systeem binnen enkele milliseconden over. Daardoor merken aangesloten apparaten vrijwel niets van de onderbreking. Dit maakt het systeem vooral interessant voor huishoudens die ook tijdens een stroomuitval verzekerd willen zijn van een stabiele energievoorziening.

Zo lang gaat de SolarFlow batterij mee

De nadruk ligt ook op hoe lang het systeem meegaat. De batterijen zijn ontworpen om ongeveer 10.000 keer opgeladen en ontladen te worden. In de praktijk komt dat neer op zo’n 15 jaar gebruik wanneer je het systeem dagelijks inzet.

Daarnaast is de efficiëntie van het systeem hoog. De zogenaamde round-trip efficiency ligt rond de 90 procent. Dat betekent dat er maar weinig energie verloren gaat tijdens het opslaan van stroom en het later weer gebruiken ervan. Voor huishoudens die zoveel mogelijk van hun eigen opgewekte zonne-energie willen gebruiken, is dat een belangrijk voordeel.

Stap richting compleet energie-ecosysteem

Met de SolarFlow Mix Series zet het bedrijf duidelijk een stap richting een volledig geïntegreerd energie-ecosysteem voor thuis. Waar eerdere oplossingen vooral gericht waren op losse thuisbatterijen, moet deze nieuwe generatie juist alles met elkaar verbinden: zonnepanelen, opslag, slimme sturing en in de toekomst mogelijk ook elektrische voertuigen en andere apparaten.

Voor huishoudens die hun energierekening willen verlagen en meer controle willen over hun eigen stroomverbruik, biedt de Mix Series daarmee een alles-in-één oplossing die past binnen de groeiende trend van onafhankelijkheid van het energienet.