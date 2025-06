Disney Plus voor maar 30 euro per jaar: deze aanbieding wil je niet missen

Wil je genieten van Disney-klassiekers, Marvel-helden en Pixar-magie? Met deze aanbieding kijk je een jaar Disney Plus voor maar 30 euro!

Disney Plus voor maar €30 per jaar: deze deal wil je niet missen

Wil je een jaar lang genieten van alle films en series die Disney te bieden heeft? Grijp dan nu je kans met deze Disney Plus aanbieding an Albert Heijn. Je krijgt dan een jaarabonnement voor slechts 30 euro! Lekker genieten van klassiekers als The Lion King, de complete Star Wars-saga, Marvel-series, Pixar-hits en nog veel meer.

Normaal betaal je 5,99 euro per maand, maar nu stream je een heel jaar voor een fractie van de prijs.

Dit krijg je precies

Je krijgt een jaarabonnement op Disney Plus (wel met reclame) voor slechts 30 euro (oftewel 2,50 euro per maand). Normaal betaal je hiervoor 71,88 euro per jaar (5,99 euro per maand).

Je bespaart dus ruim 40 euro! Dat is dus een behoorlijke korting op Disney Plus en een uitstekende kans om al je favoriete Disney-klassiekers weer een keer te gaan kijken. Maak dus snel gebruik van deze Disney Plus aanbieding voor een heel jaar!

Disney Plus aanbieding voor een jaar: dit kun je allemaal kijken

Disney Plus bestaat uit veel meer dan alleen kinderfilms. Het is een streamingdienst met films en series voor jong én oud. Of je nu op zoek bent naar nostalgie of gloednieuwe releases, je vindt het hier allemaal. Je moet dan denken aan:

Disney-klassiekers

Wie is er niet groot geworden met films als The Lion King, Aladdin of De Kleine Zeemeermin? Al deze klassieke verhalen (en meer) zijn onbeperkt te streamen.

Marvel & Star Wars

Voor de actie- en sci-fi-liefhebbers is er het volledige Marvel Cinematic Universe met blockbusters als Avengers: Endgame, Black Panther, en series als Loki en WandaVision. En natuurlijk vind je er ook favorieten als The Mandalorian, Andor en Obi-Wan Kenobi uit het Star Wars-universum.

Voor het hele gezin

Ook voor gezinnen is Disney Plus ideaal. Series als Bluey, Cars on the Road (en voor de allerkleinsten populaire series als puppy vriendjes en muppet babies) zijn perfect voor de kleintjes.

Ook heeft Disney Plus speciale afspeellijsten voor bijvoorbeeld Kerstfilms of films en series met een Halloween-thema. En er is zelfs een speciale rubriek voor Nederlandstalige films en series.

Star, Pixar en National Geographic

Naast Disney zelf vind je op Disney Plus ook films en series van onder andere Pixar en National Geographic. Denk aan Soul, Turning Red, The Bear, Grey’s Anatomy, of indrukwekkende documentaires zoals Free Solo en Secrets of the Whales.