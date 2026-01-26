iPhone 16 tijdelijk veel goedkoper: bespaar tot 317 euro (ADV)

Ben je toe aan een nieuwe iPhone, maar hoeft dat niet het allernieuwste model te zijn? Goed nieuws: tijdens de Apple Days bij MediaMarkt shop je de iPhone 16 en nog veel meer nu met flinke korting.

Het is weer tijd voor de Apple Days bij MediaMarkt

Ben jij een echte Apple‑fan? Dan mag je de *Apple Days bij MediaMarkt niet missen! Tijdens deze actieperiode profiteer je van hoge kortingen op verschillende Apple‑producten, zoals de Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11 en iPhone 15. Ook de iPhone 16 is tijdelijk extra scherp geprijsd; zo begint het nieuwe jaar pas echt goed. De Apple Days lopen van maandag 26 januari tot en met zondag 1 februari, dus wacht niet te lang!

Liever niet de kou in? Geen probleem, want de aanbiedingen gelden zowel in de winkels als online. Zo shop je jouw favoriete Apple‑producten met korting gewoon vanuit huis. Let wel op: op = op, dus wees er snel bij.

iPhone 16: tot 317 euro voordeel

De iPhone 16 combineert kracht met elegantie. Het 6,1‑inch oled‑display levert levendige kleuren en indrukwekkend contrast, terwijl de stevige behuizing met Ceramic Shield‑glas extra bescherming biedt. Aan de binnenkant zorgt de razendsnelle A18‑chip voor soepele prestaties bij zowel apps als games, met een efficiënter energieverbruik voor een langere batterijduur.

De 48‑MP hoofdcamera legt elk detail haarscherp vast en dankzij de macromodus maak je moeiteloos close‑ups van kleine objecten. Nieuw zijn ook de praktische knoppen: de actieknop voor directe toegang tot favoriete functies en de cameraknop waarmee je meteen kunt fotograferen of filmen. Met usb‑c, MagSafe‑ondersteuning en iOS 26 is de iPhone 16 de perfecte keuze voor wie een snelle, veelzijdige en gebruiksvriendelijke smartphone wil dagelijks gebruik.

Je haalt het toestel tijdens de Apple Days bij MediaMarkt al in huis vanaf 899 euro. Combineer je jouw aankoop echter met een abonnement, dan ben je nog voordeliger uit. Het voordeligst is-ie dan in combinatie met een abonnement van Odido. Dan betaal je voor het toestel nog 552 euro.

Ook de Apple Watch Series 11 is tijdelijk flink goedkoper

In vergelijking met de Apple Watch Series 10 heeft de nieuwe Apple Watch Series 11 een aantal leuke updates gekregen. Zo is het display van de Watch Series 11 uitgerust met een keramische coating, waardoor het scherm beter bestand is tegen krassen.

Daarnaast is de verbeterde batterij een groot pluspunt. Met een volle accu kun je namelijk nu 24 uur doen, voorheen was dit maar 18 uur bij de Watch Series 10. Zet je de ingebouwde energiebesparing aan? Dan kun je zelfs tot 38 uur doen met een volle accu.

Wil je het nieuwe jaar goed beginnen met deze Apple Watch, die je helpt je goede voornemens waar te maken? Goed nieuws: tijdens de Apple Days bij MediaMarkt scoor je deze splinternieuwe Apple Watch Series 11 met een flinke korting. De 42mm‑versie is nu al verkrijgbaar vanaf 377 euro.

Deze Apple-producten scoor je ook met flinke korting

Naast deze toppers zijn er nog veel meer Apple‑producten die je tijdens de Apple Days met hoge kortingen scoort. Denk aan de gloednieuwe Apple Watch SE 3, de iPad 2025 en nog veel meer scherpe deals.

Overige Apple Days-deals bij MediaMarkt

Ben je op zoek naar wat anders dan een nieuwe iPhone? Geen zorgen! Tijdens de Apple Days scoor je bij MediaMarkt nog veel meer producten met een flinke korting. Je kunt de overige aanbiedingen hieronder bekijken.

