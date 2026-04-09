Scoor hier deze slimme buitencamera voor minder dan 40 euro

Wil jij je huis voordelig beveiligen? Dat kan met deze compacte, slimme buitencamera van Blink. Bij Amazon is hij nu tijdelijk flink goedkoper. Hieronder lees je alle belangrijke details op een rij.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Beveilig je huis eenvoudig met de Blink Outdoor 4

De Blink Outdoor 4 is een draadloze buitencamera die speciaal is ontwikkeld om buiten je huis te kunnen gebruiken. Het grote voordeel van deze camera is de eenvoudige installatie en het gebruiksgemak via je smartphone, zonder dat je last hebt van gedoe met allerlei kabels.

Voor wie op zoek is naar eenvoudige beveiliging biedt de Blink Outdoor 4 precies wat je nodig hebt: live video, bewegingsdetectie, nachtzicht en een brede kijkhoek om je tuin, oprit of voordeur in de gaten te houden. En het mooiste van alles is dat je hem tijdelijk bij Amazon in huis haalt voor 39,99 euro in plaats van 79,99 euro.

Blink Outdoor 4: HD‑video, nachtzicht en weerbestendig

Qua specificaties biedt de Blink Outdoor 4 1080p HD‑video met een gezichtsveld van ongeveer 143 graden, zodat je een breed beeld van de omgeving hebt. De ingebouwde bewegingssensor stuurt direct een melding naar je telefoon wanneer er activiteit wordt gedetecteerd, en dankzij nachtzicht blijf je ook in het donker op de hoogte van de omgeving.

De camera werkt volledig draadloos via wifi en heeft een weerbestendige behuizing, waardoor hij buiten kan blijven hangen, ongeacht de weersomstandigheden. Via de bijbehorende app kun je live meekijken, meldingen ontvangen en opgenomen clips terugkijken.

Naast de basisfuncties heeft de camera ook handige slimme extra’s. Via de app kun je live meekijken en tweewegs-audio gebruiken om via de camera te luisteren en te spreken. Ook kun je meldingen ontvangen zodra beweging wordt gedetecteerd.

Naadloze integratie met Amazon Alexa

De Blink Outdoor 4 werkt volledig samen met Amazon Alexa, zodat je de camera hands‑free kunt bedienen en meldingen direct via spraak kunt ontvangen. Voor Apple Home of HomeKit is er echter geen directe ondersteuning: je kunt de camera niet toevoegen aan de Home‑app of bedienen via Siri alsof het een native HomeKit‑apparaat is. Dit komt doordat Blink een Amazon‑merk is dat zijn producten vooral ontwikkelt voor gebruik binnen eigen ecosystemen zoals de Blink‑app en Alexa.

Bewaar je video’s veilig in de cloud of lokaal met Blink

De Blink Outdoor 4 slaat standaard video’s en foto’s op in de cloud van Blink/Amazon, waardoor je ze altijd via de app kunt bekijken, waar je ook bent. In de cloud worden je beelden automatisch opgeslagen en kun je ze makkelijk delen, maar voor langere opslag of extra functies heb je een betaald abonnement nodig. Wie de beelden liever zelf bewaart, kan de aparte Sync Module gebruiken met een usb‑stick, zodat alles in eigen beheer blijft.

De camera werkt draadloos, stuurt meldingen als er beweging is gedetecteerd en zorgt ervoor dat de gegevens veilig worden verzonden. Alleen mensen met jouw Blink/Amazon‑account kunnen de beelden zien. In Nederland gelden bovendien de AVG/GDPR-regels. Zo biedt de Blink Outdoor 4 een combinatie van gemak, veilige opslag en privacy.