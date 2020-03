Facebook kondigde een aantal dagen geleden een redesign voor de Messenger-app aan, en nu wordt de vernieuwde applicatie uitgerold. De Messenger-app is sneller dan voorheen en bovendien een stuk kleiner.

Facebook Messenger-app voor iOS

Facebook laat weten dat de vernieuwde Messenger-app allerlei verbeteringen doorvoert. Zo is de populaire chat-app voortaan twee keer zo snel en ook een stuk kleiner. Dat laatste zorgt ervoor dat de app sneller opstart en ook het updaten vlotter gaat. Vooral voor gebruikers met een kleinere databundel is dat een uitkomst.

De vernieuwde app introduceert daarnaast een compleet nieuw design, dat overzichtelijker oogt dan voorheen. De applicatie is nu onderverdeeld in twee tabbladen: Chats en Personen. Bij ‘Personen’ staan de Stories van je vrienden meer centraal, doordat bijvoorbeeld grotere afbeeldingen worden gebruikt. Op de plaatjes hierboven zie je hoe de nieuwe app de Stories toont.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het ‘Ontdekken’-tabblad van de oude versie, waar games, chatbots en bedrijven te vinden waren, verdwijnt volledig. Deze functies zitten nog wel in Facebook Messenger, maar kun je nu vinden via de zoekfunctie van de app.

Download de vernieuwde Facebook Messenger-app

De nieuwste versie van de Facebook Messenger wordt vanaf nu uitgerold naar alle gebruikers. Via de knop hieronder check je in de App Store of je de update kunt downloaden. Omdat het om een geleidelijke uitrol gaat, kan het even duren totdat jij de nieuwe app ook ziet.

Messenger Facebook, Inc. Gratis via App Store