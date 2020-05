Facebook heeft Messenger Rooms uitgebracht. Met de gratis videobeldienst kun je met 50 mensen tegelijk bellen, zonder tijdslimiet. In dit artikel leggen we uit hoe je Messenger Rooms installeert en hoe het werkt.



Facebook Messenger Rooms downloaden en gebruiken

Facebook kondigde de dienst eind april al aan en meldde toen dat Messenger Rooms spoedig zou worden uitgerold. Dat moment is nu aangebroken. De videobeldienst is wereldwijd beschikbaar, dus je kunt ook met familie en vrienden in het buitenland videobellen. Z0 start je een gesprek:

Open de Facebook- of Messenger-app op je smartphone; Tik op de blauwe knop om een kamer aan te maken; Voer de namen in van de vrienden met wie je wil videobellen; En klaar ben je!

Ook kun je vanaf de computer videobellen. Download dan wel eerst de Windows-versie. Ook is er een Windows-versie beschikbaar. Je kunt Rooms open of privé maken. Bij de eerste soort kan iedereen met de juiste link deelnemen aan het gesprek. Aan een privésessie kun je alleen op uitnodiging meedoen. Je kunt overigens ook mensen zonder Facebook-account laten deelnemen aan Messenger Rooms.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In het bijgesloten privacystatement maakt Facebook het een en ander bekend over hoe de dienst omgaat met jouw persoonlijke gegevens. Het bedrijf luistert bijvoorbeeld niet mee naar audio- of videogesprekken. En zit je in een videobelgesprek met onbekenden? Zij zien alleen wat kenmerkende informatie over jou, zoals je naam en publieke Facebook-informatie. Wanneer je mensen zonder profiel uitnodigt, hoeven zij alleen maar een naam op te geven.

Messenger Facebook, Inc. 8,4 (32534 reviews) Gratis via App Store

Meer videobel-apps

Videobellen kan tegenwoordig in alle soorten en maten. Teams van Microsoft is bijvoorbeeld een ideaal alternatief voor studenten en collega’s die voorlopig nog moeten thuiswerken, omdat de app veel meer kan dan slechts videobellen.

Wil je gewoon even gezellig bijkletsen met vrienden én heeft iedereen een Apple-apparaat? Dan is FaceTime waarschijnlijk de makkelijkste videobel-app. Ook WhatsApp is overigens ideaal voor het voeren van groepsgesprekken omdat vrijwel iedereen de app heeft. In onderstaande video laten we zien op welke manieren je met je iPhone kunt videobellen.