Een nieuw Facebook Messenger redesign haalt de eerder toegevoegde games en chatbots weg voor meer focus op chatten en Stories.

Facebook Messenger redesign

Messenger van Facebook heeft in de afgelopen jaren steeds meer functies gekregen. Zo stopte Facebook allerlei games en chatbots in de app om gebruikers meer te doen te geven. Die toevoegingen waren niet erg bevorderend voor het gebruiksgemak van de app. Daar wordt nu wat aan gedaan met een redesign.

In het vorige design was de app onverdeeld in de secties ‘Chats’, ‘Personen’ en ‘Ontdekken’. De Ontdekken-tab verdwijnt volledig. In deze tab waren de games, chatbots en bedrijven geplaatst. Deze onderdelen zijn nog steeds in de app te vinden, maar daarvoor moet nu de zoekfunctie of een linkje worden gebruikt.

In de Personen-tab komen de Stories van je vrienden met het nieuwe design meer in focus, met grote afbeeldingen. Facebook hoopt dat gebruikers daardoor meer van deze verhalen gaan bekijken, want in die hoek worden uiteraard ook advertenties getoond. In het oude design hadden de Stories nog maar een beperkte rol.

Uitrollen

Het design wordt binnenkort breed uitgerold. Het kan dus nog even duren tot je de veranderingen zelf in de app ziet. Zorg er in ieder geval voor dat je de nieuwste versie van de app downloadt via onderstaande link in de App Store.

Inloggen via Facebook

Sinds enkele maanden kunnen nieuwe gebruikers enkel nog inloggen bij Messenger met een Facebook-account. Voorheen was het ook mogelijk om met enkel een telefoonnummer in te loggen.

Deze stap is mogelijk onderdeel van het plan om de verschillende Facebook-diensten met elkaar te verbinden. Het bedrijf wil het mogelijk maken om gebruikers van Instagram, Messenger en WhatsApp met elkaar te laten chatten.

