Facebook Messenger is er nu ook als losse app voor macOS. Je kunt dus nu videobellen met Facebook-vrienden op een groot scherm. Zo werkt het.

Facebook Messenger voor macOS downloaden

Nu een groot deel van de wereldbevolking noodgedwongen thuiszit, stijgt de populariteit van videobel-apps. Facebook Messenger laat je al langer videobellen met je vrienden op iPhone, maar is er nu ook voor macOS. Je moet de app wel eerst even installeren:

Pak je Mac(Book) erbij; Ga naar Messenger in de Mac App Store; Download de applicatie: dit kan eventjes duren; Open Messenger en log in met je Facebook-accountgegevens.

Je hoeft maar eenmalig in te loggen. Vervolgens onthoudt Messenger wie je bent en kun je direct beginnen met chatten. Het programma beschikt over alle functies die je al kent van de iPhone- en webversie, maar is geoptimaliseerd voor grotere schermen.

Dit kun je ermee

Het handige aan Messenger is dat je geen e-mailadressen of telefoonnummers nodig hebt om collega’s, familie en vrienden te bellen. Een account op Facebook is voldoende. De persoon die aan het woord is, pakt automatisch de voorgrond.

Verder kun je chats op de achtergrond open laten staan. Zo kun je tegelijk andere dingen doen. Uiteraard synchroniseert Messenger tussen je Mac en iPhone en kun je bijvoorbeeld een donkere modus aanzetten. Een donker kleurenpalet is fijner voor je ogen dan de standaard witte uitvoering.



Meer manieren om te videobellen

Dankzij de quarantaine zijn we aangewezen op technologie voor het onderhouden van sociaal contact. Op iPhoned hebben we de afgelopen tijd dan ook een hoop aandacht besteedt aan apps die het leven van nu nu makkelijker maken. Met Houseparty kun je bijvoorbeeld online huisfeestjes organiseren.

Zoek je een app om samen te werken met collega’s? Neem dan eens een kijkje bij Microsoft Teams of Google Hangouts. Wil je gezellig bijkletsen met vrienden? Check dan onderstaande video. Hierin behandelen we drie fijne videobel-apps, zoals FaceTime.