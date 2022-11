Oceanic+ nu beschikbaar voor de Apple Watch: dit kan je ermee

De Oceanic+ app is nu beschikbaar voor de Apple Watch Ultra, maar wat kan je er precies mee? iPhoned legt het voor je uit.

Oceanic+: duiken met je Apple Watch Ultra

Met de nieuwe app kan je, zoals de naam misschien al verraadt, enorm diep duiken in de oceaan met je Apple Watch Ultra. De app dient om onderwaterzwemmen bij te houden en meet tot wel 40 meter diepte. Een echte app voor de duikers onder ons dus.

Wat kan je precies met Oceanic+?

Met Oceanic+ laat je Apple Watch Ultra automatisch de watertemperatuur en -diepte zien zodra je kopje onder gaat. Je plant je tocht volledig van tevoren, inclusief een decompressie-algoritme. Daarmee voorkom je dat je te snel weer naar boven gaat en caissonziekte oploopt.

De app geeft daarnaast nog meer informatie, zoals de maximale toegestane duikdiepte en de instellingen van je geplande duiktocht. Als je weer ter land bent, deel je de informatie van je duik met je vrienden. En niet alleen met je vrienden: de app maakt het mogelijk om je informatie met duikers van over de hele wereld te delen.

Oceanic+ gratis beschikbaar in de App Store

Oceanic+ voor je Apple Watch Ultra is nu gratis te downloaden in de App Store. Het basispakket van de app is helemaal gratis, waarin de meeste basisgegevens te vinden zijn die je nodig hebt als je duikt. Dit zijn gegevens als de diepte en duur van je duik en informatie van jouw recente duiktochten.

Vind je dit niet genoeg informatie? Dan schaf je voor €10,49 per maand of €90,99 per jaar een uitgebreider pakket aan. Hierin zie je onder andere het decompressie-algoritme en heb je onbeperkte toegang tot je logboek. Ga je slechts een dagje duiken? Voor €1,19 koop je een soort dagkaartje voor de uitgebreide versie van de duikcomputer.

Om de Oceanic+ app te downloaden moet je watchOS 9.1 op je Apple Watch Ultra geïnstalleerd hebben en een iPhone 8 of nieuwer hebben. Je iPhone moet draaien op iOS 16.1 om de app te downloaden.

