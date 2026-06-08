Waarom overstappen naar Ziggo nú extra interessant is
Jane van Brakel
8 juni 2026, 17:30
2 min leestijd
Waarom overstappen naar Ziggo nú extra interessant is

Vodafone en Ziggo hebben samen een nieuwe actie gelanceerd met Vodafone & Ziggo One. Daarmee profiteer je elke maand van extra voordeel op je abonnement. Hieronder lees je wat er precies verandert.

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Vodafone & Ziggo One: flinke korting op je abonnement

Vodafone en Ziggo hebben een nieuwe actie gelanceerd waarmee klanten kunnen rekenen op een flinke combinatiekorting. Met Vodafone & Ziggo One kan het totale voordeel oplopen tot 20 euro per maand.

De actie is bedoeld voor huishoudens die Ziggo Internet combineren met een mobiel abonnement van Vodafone op hetzelfde adres. Klanten krijgen daarbij maandelijks 10 euro korting op hun Ziggo-abonnement én 10 euro korting op hun Vodafone-abonnement. Daarmee kan de totale besparing oplopen tot maar liefst 240 euro per jaar.

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Ziggo vernieuwt internetpakketten: sneller internet en nieuwe prijzen

Naast de introductie van Vodafone & Ziggo One heeft Ziggo ook het internetaanbod vernieuwd. Daarbij zijn verschillende abonnementen aangepast. Zo is het instappakket opgewaardeerd van 100 naar 200 Mbit/s, terwijl het voormalige 400 Mbit/s-abonnement is vervangen door een pakket met 500 Mbit/s. Ook blijven de 1 Gbit/s- en 2 Gbit/s-abonnementen beschikbaar.

Tegelijkertijd zijn de prijzen van de pakketten aangepast, waarbij de lagere abonnementen iets duurder zijn geworden. De nieuwe abonnementen en prijzen gelden voor nieuwe klanten en bestaande klanten die hun contract verlengen. Met Vodafone & Ziggo One zetten beide partijen sterker in op huishoudens die zowel hun mobiele abonnement als internet bij dezelfde aanbieder onderbrengen.

Profiteer van flinke kortingen op de iPhone 17 (Pro Max) en meer

Bij Vodafone profiteer je op dit moment ook van aantrekkelijke kortingen op de iPhone 17 en iPhone 17 Pro Max wanneer je een abonnement afsluit. In combinatie met Unlimited Plus krijg je daarnaast 2,50 euro korting per maand én, wanneer je Vodafone combineert met Ziggo, nog eens 10 euro extra voordeel per maand dankzij Vodafone & Ziggo Go. Daarbovenop verdubbelt je data, waardoor je al een abonnement hebt vanaf 12,50 euro per maand met 6 GB data.

Bekijk de iPhone 17: vanaf 792 euro

Bekijk de iPhone 17: vanaf 792 euro

Bekijk de iPhone 17 Pro: vanaf 1128 euro

Bekijk de iPhone 17 Pro: vanaf 1128 euro

Bekijk de iPhone 17 Pro Max: vanaf 1296 euro

Bekijk de iPhone 17 Pro Max: vanaf 1296 euro

Bekijk de iPhone 17e: vanaf 648 euro

Bekijk de iPhone 17e: vanaf 648 euro

Dit is hét moment om over te stappen naar Ziggo

Overweeg je een overstap of loopt je huidige contract bijna af? Dan kan dit een interessant moment zijn om over te stappen met deze nieuwe aanbieding. Houd er wel rekening mee dat je voor de volledige korting een nieuw Ziggo-contract moet afsluiten. Daardoor is de actie vooral interessant voor gebruikers die toch al van plan waren om te verlengen of over te stappen.

Scoor korting bij Ziggo

Scoor korting bij Ziggo
Scoor korting bij Vodafone

Scoor korting bij Vodafone

Toch liever zelf vergelijken

Wil je liever zelf alle prijzen vergelijken, bijvoorbeeld omdat je op zoek bent naar een hogere internetsnelheid? Dan zijn er ook andere interessante aanbiedingen op de markt. Zo krijg je bij KPN tijdelijk een gratis Ambilight-tv ter waarde van 649 euro bij een 2-jarig internet- en/of tv-abonnement. En bij Odido betaal je de eerste 12 maanden slechts 20 euro per maand voor je abonnement.

Scoor een gratis TV t.w.v. 649 euro

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