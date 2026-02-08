Pas op: deze nieuwe WhatsApp-functie komt met veel nadelen

Er is een nieuwe functie in WhatsApp beschikbaar, maar die komt met meer nadelen dan je denkt. Om deze nieuwe feature gaat het!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Externe chats in WhatsApp

WhatsApp heeft er een langverwachte functie bij! Het is voor het eerst mogelijk om in WhatsApp met andere berichtendiensten te chatten. Nieuwe Europese regelgeving heeft WhatsApp verplicht om samen te kunnen werken met andere platforms. Dat is nu gebeurd, waardoor WhatsApp ondersteuning biedt voor het versturen van berichten naar twee externe diensten. Je kunt binnenkort een gesprek beginnen met accounts van BirdyChat en Haiket.

WhatsApp heeft de software opengesteld voor deze berichtendiensten, het is nu aan BirdyChat en Haiket om dezelfde maatregelen te nemen. Dit is een historische stap, want het was tot nog toe alleen mogelijk om berichten tussen twee (of meer) WhatsApp-accounts uit te wisselen. We hebben lang gewacht op deze verbetering in WhatsApp, maar de nieuwe functie komt helaas ook met een reeks nadelen.

WhatsApp-functie heeft nadelen

Het is nu mogelijk om externe chats in te schakelen in WhatsApp. Hier lees je op welke manier je de nieuwe functie in WhatsApp inschakelt, maar houd rekening met de nadelen die externe chats meebrengen. Zo kunnen alle gebruikers op deze externe chats contact met je opnemen als ze je telefoonnummer weten. Dit zijn ook gebruikers die je op WhatsApp mogelijk hebt geblokkeerd. WhatsApp blokkeert accounts, maar die blokkade is te omzeilen door via een andere berichtendienst contact op de nemen.

De externe chats zijn een langverwachte toevoeging, al kunnen ze er ook voor zorgen dat ongewenste contacten je weer berichten kunnen sturen. Dat maakt je telefoonnummer ook kwetsbaarder voor oplichters, die je via meerdere communicatiekanalen kunnen benaderen. Waar dit voorheen alleen via WhatsApp mogelijk was, kan dit straks ook via externe chats als BirdyChat en Haiket.

Meer over externe WhatsApp-chats

De nieuwe WhatsApp-functie komt dus met een aantal belangrijke nadelen. Zeker als je bepaalde contacten hebt geblokkeerd in WhatsApp bestaat het gevaar dat ze via andere berichtendiensten alsnog een gesprek kunnen starten. Is dat het geval? Dan kun je ook contacten van externe chats blokkeren. Dat doe je op dezelfde manier als contacten binnen WhatsApp: je gaat daarvoor naar het gesprek, tikt op de contactinformatie boven de chat en kiest voor ‘Blokkeer contact’.

Over de beveiliging van de gesprekken hoef je geen zorgen te hebben, want alle externe chats blijven end-to-end versleuteld bij WhatsApp. Houd er wel rekening mee dat je telefoonnummer gevonden kan worden in externe diensten als BirdyChat, zodra je externe chats inschakelt in WhatsApp. Andere persoonlijke informatie als je naam wordt niet gedeeld.