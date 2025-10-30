WhatsApp vs Telegram: deze chat-app kun je beter (niet) gebruiken

Hoewel de meeste mensen WhatsApp gebruiken, is Telegram ook erg populair – maar welke van deze twee chat-apps kun je nou het beste gebruiken?
WhatsApp vs Telegram
De chat-apps WhatsApp en Telegram hebben best veel overeenkomsten, maar er zijn zeker ook verschillen. We leggen ze naast elkaar zodat je kunt bepalen welke van de twee je in jouw geval het beste kunt gebruiken.
Overeenkomsten
Het mag duidelijk zijn dat zowel WhatsApp en Telegram bedoeld zijn voor tekst-, spraak- en videogesprekken, en het delen van foto’s, video’s en documenten. Dat werkt bij beide apps op nagenoeg dezelfde manier. Je kunt allebei de apps ook gratis gebruiken.
Privacy
WhatsApp gebruikt standaard end-to-end-encryptie voor alle gesprekken (zowel één-op-één als groepsgesprekken), Telegram biedt dit alleen aan voor zogenaamde ‘Geheime chats’. Reguliere chats worden wel versleuteld tijdens verzending maar worden niet standaard end-to-end opgeslagen. Telegram heeft wel weer ander privacy-opties. Zo kun je een gebruikersnaam gebruiken in plaats van een telefoonnummer en kun je meer privacyinstellingen aanpassen dan bij WhatsApp.
Groepen
Telegram veel grotere groepen dan WhatsApp, tot wel honderdduizenden leden, en biedt ook uitgebreide functies voor kanalen en bots. De maximale groepsgrootte in een standaard WhatsApp-groep is 1024 leden. Wel kunnen er in een WhatsApp-community maximaal 100 groepen met elk 10124 leden worden samengevoegd, maar dan kom je nog ‘maar’ op 51.200 leden binnen één community.
Bestanden delen
Telegram ondersteunt ook het delen van grotere bestanden, tot 2 GB of soms zelfs meer, terwijl WhatsApp beperktere bestandsgroottes en compressiebeperkingen kent. Voor video’s die als bestand worden gedeeld, is de limiet bij WhatsApp bijvoorbeeld 100 MB en 720p-resolutie.
Apparaten
Telegram werkt voornamelijk via de cloud en dat maakt het mogelijk om chats, bestanden en instellingen naadloos te gebruiken op meerdere apparaten. Het ‘hoofdapparaat’ hoeft daarvoor niet online te zijn. WhatsApp kun je ook wel gebruiken op een laptop of desktop, maar de dienst blijft gebonden aan je iPhone als primair apparaat.
Gebruikers
WhatsApp heeft het grote voordeel dat vrijwel iedereen het gebruikt. Daardoor is het gemakkelijk voor standaard communicatie met familie en vrienden. Telegram is qua functies wat krachtiger dan WhatsApp en daardoor vooral populair bij gebruikers die meer controle willen of grotere groepen beheren. De kans dat iedereen die je kent Telegram gebruikt, is echter een stuk minder groot.
Conclusie: WhatsApp vs Telegram
Telegram heeft duidelijk meer uitgebreide functies dan WhatsApp. Dat is vooral handig als je veel gebruikmaakt van grote groepen, regelmatig grote bestanden wilt delen, of op veel verschillende apparaten werkt. Je hebt ook meer controle over privacy-instellingen, die je dus wel zelf moet inschakelen. Het nadeel is dat waarschijnlijk lang niet al je vrienden en familieleden Telegram gebruiken.
En dat is dan ook gelijk hét grote voordeel van WhatsApp: iedereen gebruikt het. En zolang je alleen berichtjes wilt sturen en af en toe een foto of video wilt delen, is WhatsApp ook prima geschikt. Je hebt minder controle over je privacy, maar de standaard instelling is voor de meeste mensen voldoende. Hierdoor raden we aan om WhatsApp te gebruiken, ondanks het feit dat Telegram op veel punten beter scoort.